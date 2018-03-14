Эксперт рассказал, какую участь избежали российские евреи

Паломники во время празднования еврейского нового года в городе Умань на Украине

Паломники во время празднования еврейского нового года в городе Умань на Украине

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Предсказания 30-летней давности о том, что еврейские СМИ в России "ждет скорая смерть", не сбылись, заявил президент Института изучения Ближнего Востока Евгений Сатановский.

В Москве впервые прошел круглый стол "Еврейская пресса в России: опыт, проблемы, решения", посвященный развитию религиозных СМИ. Участниками мероприятия, помимо Сатановского, стали редакторы и представители различных еврейских медиа.

"Наши прогнозы 30-летней давности о том, что все уедут и никого здесь не останется, не сбылись", — отметил Сатановский.

Вместе с тем, заместитель директора фонда горских евреев "СТМЭГИ" Давид Мордехаев отметил, что актуальной задачей для еврейских СМИ является противодействие "двум большим бедам", с которыми сталкивается община: антисемитизму и ассимиляции.

"Мы стремимся работать над популяризацией общинной деятельности, чтобы она была привлекательной для евреев", — отметил он.