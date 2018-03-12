ФАС: в Смольном нарушили порядок передачи Сампсониевского собора РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Санкт-Петербургское УФАС России признало нарушение закона о защите конкуренции в действиях городского комитета имущественных отношений (КИО) при передаче зданий Сампсониевского собора РПЦ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 12 марта 2018 года, Санкт-Петербургское УФАС России признало нарушение закона о защите конкуренции в действиях комитета имущественных отношений (КИО)… у КИО не было правовых оснований заключать с епархией договор безвозмездного пользования объектов Сампсониевского собора (нарушение закона о защите конкуренции)", — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что дело возбуждено по заявлению депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника.

"По информации, полученной от заявителя, заключение договора на передачу Санкт-Петербургской епархии РПЦ зданий Сампсониевского собора прошло в нарушение порядка, установленного распоряжением КИО. Распоряжением КИО культурные ценности передаются епархии, но договор о передаче был заключен с приходом Сампсониевского собора", — отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, из материалов дела следует, что распоряжение предусматривает с согласия СПБ ГБУК "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" изъятие зданий Сампсониевского собора из его оперативного управления и передача их епархии.

"Как установил антимонопольный орган, договор о передаче музейных предметов, действительно, был утвержден министерством культуры, но он был заключен не с епархией, а с другим юридическим лицом — с православной местной религиозной организацией, приходом Сампсониевского собора", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "условие, необходимое для вступления в силу распоряжения о передаче собора не было выполнено". "Поэтому у КИО не было правовых оснований заключать с епархией договор безвозмездного пользования объектов Сампсониевского собора… Таким образом, в связи с устранением нарушения, комиссия Санкт-Петербургского УФАС решила не выдавать предписание", — говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года УФАС, куда обратился депутат городского парламента Максим Резник, сообщило о выявлении признаков нарушения закона о защите конкуренции при передаче Сампсониевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Как следует из заявления Резника, с просьбой о передаче Сампсониевского собора РПЦ к городским властям обратилась Санкт-Петербургская епархия РПЦ. Комитет имущественных отношений издал распоряжение об использовании собора епархией, однако сам договор о передаче в безвозмездное пользование был заключен с другим юридическим лицом — приходом Сампсониевского собора, уточняло тогда УФАС.

Согласно разъяснениям комитета имущественных отношений, договор безвозмездного пользования в отношении нежилого фонда Сампсониевского собора (собор, колокольня, часовня и юбилейный домик) был заключен на основании распоряжения КИО от 26 августа 2016 года с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, которая и подавала соответствующую заявку. При этом договоры о пользовании музейными предметами заключались не городским имущественным ведомством, а государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор", и они, по утверждению КИО, подписаны с приходом Сампсониевского собора как с его фактическим пользователем.

В октябре 2017 года Резник опубликовал ответ КСП на свой запрос с требованием проверить законность передачи РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге, который раньше принадлежал музею "Исаакиевский собор". Согласно тексту письма из КСП, договор на музейные предметы, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, заключенный между ГМП "Исаакиевский собор" и приходом Сампсониевского собора, не утвержден министерством культуры РФ. Резник сделал вывод, что "контрольно-счетные органы выявили грубые нарушения при передаче Сампсониевского Собора РПЦ", и заявил, что будет настаивать на глубокой и комплексной проверке в 2018 году. В ответ КСП сообщила, что вопрос правомерности передачи музейных экспонатов Сампсониевского собора в ведение РПЦ требует отдельной проверки.

Собор был официально передан в пользование Санкт-Петербургской епархии в феврале 2017 года.