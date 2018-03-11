"Разрушено царство духов": как верующие вступают в середину Великого поста

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Сергей Стефанов. С этого воскресенья у православных верующих начинается Крестопоклонная неделя. Крест — главный символ христианства, "знак спасения". Торжественное поклонение ему всегда приходится на середину Великого поста. О происхождении и смысле этой традиции — в материале РИА Новости.

"Взойдя на половину горы"

Наступающая неделя напоминает верующим о страданиях и смерти Иисуса Христа. В субботу, во время вечернего богослужения, из алтаря на середину храма торжественно выносится распятие и остается там всю неделю. Но большинство верующих приходят поклониться ему на следующий день, в Крестопоклонное воскресенье. Эта традиция восходит ко временам первых христиан, еще в IV веке о ней свидетельствовал святитель Иоанн Златоуст.

Как и на первой неделе Великого поста, в эти дни полагается особенно строго поститься. В то же время сам чин выноса креста Господня и поклонение ему, совершаемые во всех православных храмах, призваны воодушевить и укрепить верующих к продолжению поста.

Известный церковный деятель Русского зарубежья, протопресвитер Александр Шмеман (1921-1983) в своей книге "Великий пост" замечал, что во всех песнопениях этого воскресенья говорится о кресте, но не о страданиях на нем, а о победе и радости. Некоторые песнопения прямо взяты из пасхальной службы.

"Смысл всего этого ясен. Мы достигли середины Великого поста. С одной стороны, физический и духовный подвиг, если он серьезен и последователен, начинает сказываться, чувствуется усталость. Нам нужна помощь и ободрение. С другой стороны, претерпев эту усталость, взойдя на половину горы, мы начинаем видеть конец нашего странствования, и сияние Пасхального света становится ярче", — объясняет Шмеман.

Об этом жизнеутверждающем значении поклонения кресту говорится и в богослужебных текстах. Сам же Великий пост сравнивается в них с 40-летним пребыванием евреев в пустыне: "Как евреи (Ветхий Израиль) страдали тогда от жажды, а вода в Мерре (месте их стоянки. — Прим. ред.) оказалась горькой, и Моисей, по указанию Божию, бросил в воду дерево, и вода сделалась сладкой, так и православная церковь посредине Четыредесятницы выносит на поклонение Животворящий Крест, услаждая пост для верующих и насыщая духовную жажду христиан (людей Нового Израиля)".

"Между небом и землей": символика креста

Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках протоиерей Олег Стеняев подчеркивает: крест — это символ человеческого спасения, потому что за грехи всех людей на нем умер Христос. При этом Иисус умер "по Писанию" — именно так, как писали и предсказывали об этом ветхозаветные пророки в священных книгах.

"Почему именно крест? Во-первых, сказано в Законе Божьем: "проклят висящий на древе". И Он повис на древе, чтобы взять на себя проклятие наших грехов. Потом в Писании сказано: "не бывает прощения грехов без пролития крови". И Он истекает кровью на кресте. Затем сказано: "за грех — смерть". Он умирает на кресте", — поясняет отец Олег.

Но самое необычное в том, что Христос умирает в пространстве, которое представляет собой как бы "дворец дьявола": в Библии небо считается принадлежностью Бога, земля отдана Творцом "сынам человеческим". А Христос умирает на кресте, в пространстве между небом и землей — в понимании Его современников и первых христиан, именно "в поднебесной" обитают силы зла.

"Таким образом, Он на кресте разрывает царство дьявола, побеждает его, сокрушает это пространство, захваченное воздушными духами, и обеспечивает нашим душам легкое прохождение мытарств (препятствий на пути души к Богу. — Прим. ред.) после смерти тела. Поэтому крест очень символичен", — добавляет Стеняев.

Святые отцы также сравнивают крест Христов с райским "древом жизни", чьи плоды даруют бессмертие, и называют его "новым живоносным древом".

"Все спасенные — крестоносцы"

По толкованию учителей Церкви, христианин может получить благодатную помощь креста Господня только через несение своего собственного креста, который так же необходим для спасения, как был необходим крест Христов. Один из самых почитаемых в православии проповедников святитель Феофан Затворник отмечал: "Вы не найдете ни одного спасенного, который не был бы крестоносцем".

Многочисленные кресты человеческие он подразделяет на три основных вида. Первый — это "кресты внешние" (разнообразные скорби, беды, лишения), второй — "кресты внутренние" (рождающиеся из борьбы со страстями и грешными желаниями) и третий — это крест полной преданности в волю Божию, на который, по словам святителя, "восходят уже совершеннейшие христиане".

Неслучайно к окружавшим Его ученикам и народу Иисус Христос обращался со словами: "Возьми крест свой и следуй за Мною". У каждого человека — свой крест и свои обстоятельства.

"Нам не надо мериться тяжестью креста: мы не знаем весь вес креста другого человека, — развивает эту мысль настоятель храма мученицы Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. — Мы должны с большим сочувствием, солидарностью и уважением относиться к кресту каждого. И для великого разбойника есть этот крест, и, наоборот, для святого человека, и для всех людей. Вот мы говорим: "богатые тоже плачут". Это как раз разговор о кресте, который есть у всех".

Чтобы не отчаиваться из-за выпавших испытаний и не преувеличивать веса собственного креста, внимательный христианин должен замечать то, что делается вокруг. Отец Владимир, обладающий более чем 20-летним священническим "стажем", делится своим личным опытом:

"Священник, как и врач, как никто другой, знает, сколько вокруг страдания и какие мы баловни судьбы. Как нас Господь держит, как мы говорим, "у Христа за пазухой" — в горсти лелеет, буквально дышит на нас, смотрит и сожалеет! Чтобы это понять, нужно посмотреть вокруг — что делается у других людей, какие у них испытания, какие страшные кресты они несут".