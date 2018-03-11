РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Разрушено царство духов": как верующие вступают в середину Великого поста

08:0011.03.2018
(обновлено: 08:01 11.03.2018)
02150
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкПрихожане во время богослужения в Казанском соборе Санкт-ПетербургаПрихожане во время богослужения в Казанском соборе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Сергей Стефанов. С этого воскресенья у православных верующих начинается Крестопоклонная неделя. Крест — главный символ христианства, "знак спасения". Торжественное поклонение ему всегда приходится на середину Великого поста. О происхождении и смысле этой традиции — в материале РИА Новости.

"Взойдя на половину горы"

Наступающая неделя напоминает верующим о страданиях и смерти Иисуса Христа. В субботу, во время вечернего богослужения, из алтаря на середину храма торжественно выносится распятие и остается там всю неделю. Но большинство верующих приходят поклониться ему на следующий день, в Крестопоклонное воскресенье. Эта традиция восходит ко временам первых христиан, еще в IV веке о ней свидетельствовал святитель Иоанн Златоуст.

Верующие у гробницы Иоанна Крестителя в мечети Омейядов в Дамаске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
От зачатия до страшной смерти: праздники и загадки Иоанна Крестителя
Как и на первой неделе Великого поста, в эти дни полагается особенно строго поститься. В то же время сам чин выноса креста Господня и поклонение ему, совершаемые во всех православных храмах, призваны воодушевить и укрепить верующих к продолжению поста.

Известный церковный деятель Русского зарубежья, протопресвитер Александр Шмеман (1921-1983) в своей книге "Великий пост" замечал, что во всех песнопениях этого воскресенья говорится о кресте, но не о страданиях на нем, а о победе и радости. Некоторые песнопения прямо взяты из пасхальной службы.

"Смысл всего этого ясен. Мы достигли середины Великого поста. С одной стороны, физический и духовный подвиг, если он серьезен и последователен, начинает сказываться, чувствуется усталость. Нам нужна помощь и ободрение. С другой стороны, претерпев эту усталость, взойдя на половину горы, мы начинаем видеть конец нашего странствования, и сияние Пасхального света становится ярче", — объясняет Шмеман.

Об этом жизнеутверждающем значении поклонения кресту говорится и в богослужебных текстах. Сам же Великий пост сравнивается в них с 40-летним пребыванием евреев в пустыне: "Как евреи (Ветхий Израиль) страдали тогда от жажды, а вода в Мерре (месте их стоянки. — Прим. ред.) оказалась горькой, и Моисей, по указанию Божию, бросил в воду дерево, и вода сделалась сладкой, так и православная церковь посредине Четыредесятницы выносит на поклонение Животворящий Крест, услаждая пост для верующих и насыщая духовную жажду христиан (людей Нового Израиля)".

"Между небом и землей": символика креста

Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках протоиерей Олег Стеняев подчеркивает: крест — это символ человеческого спасения, потому что за грехи всех людей на нем умер Христос. При этом Иисус умер "по Писанию" — именно так, как писали и предсказывали об этом ветхозаветные пророки в священных книгах.

"Почему именно крест? Во-первых, сказано в Законе Божьем: "проклят висящий на древе". И Он повис на древе, чтобы взять на себя проклятие наших грехов. Потом в Писании сказано: "не бывает прощения грехов без пролития крови". И Он истекает кровью на кресте. Затем сказано: "за грех — смерть". Он умирает на кресте", — поясняет отец Олег.

Празднование католической Пасхи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Великий пост у католиков и православных: сходства и различия
Но самое необычное в том, что Христос умирает в пространстве, которое представляет собой как бы "дворец дьявола": в Библии небо считается принадлежностью Бога, земля отдана Творцом "сынам человеческим". А Христос умирает на кресте, в пространстве между небом и землей — в понимании Его современников и первых христиан, именно "в поднебесной" обитают силы зла.

"Таким образом, Он на кресте разрывает царство дьявола, побеждает его, сокрушает это пространство, захваченное воздушными духами, и обеспечивает нашим душам легкое прохождение мытарств (препятствий на пути души к Богу. — Прим. ред.) после смерти тела. Поэтому крест очень символичен", — добавляет Стеняев.

Святые отцы также сравнивают крест Христов с райским "древом жизни", чьи плоды даруют бессмертие, и называют его "новым живоносным древом".

"Все спасенные — крестоносцы"

По толкованию учителей Церкви, христианин может получить благодатную помощь креста Господня только через несение своего собственного креста, который так же необходим для спасения, как был необходим крест Христов. Один из самых почитаемых в православии проповедников святитель Феофан Затворник отмечал: "Вы не найдете ни одного спасенного, который не был бы крестоносцем".

Многочисленные кресты человеческие он подразделяет на три основных вида. Первый — это "кресты внешние" (разнообразные скорби, беды, лишения), второй — "кресты внутренние" (рождающиеся из борьбы со страстями и грешными желаниями) и третий — это крест полной преданности в волю Божию, на который, по словам святителя, "восходят уже совершеннейшие христиане".

Неслучайно к окружавшим Его ученикам и народу Иисус Христос обращался со словами: "Возьми крест свой и следуй за Мною". У каждого человека — свой крест и свои обстоятельства.

"Нам не надо мериться тяжестью креста: мы не знаем весь вес креста другого человека, — развивает эту мысль настоятель храма мученицы Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. — Мы должны с большим сочувствием, солидарностью и уважением относиться к кресту каждого. И для великого разбойника есть этот крест, и, наоборот, для святого человека, и для всех людей. Вот мы говорим: "богатые тоже плачут". Это как раз разговор о кресте, который есть у всех".

Протоиерей Михаил Архипов служит заупокойную литию у могилы своей супруги
© РИА Новости / Сергей Стефанов
"Низкий поклон русским": радость и горе донбасских священников в России
Чтобы не отчаиваться из-за выпавших испытаний и не преувеличивать веса собственного креста, внимательный христианин должен замечать то, что делается вокруг. Отец Владимир, обладающий более чем 20-летним священническим "стажем", делится своим личным опытом:

"Священник, как и врач, как никто другой, знает, сколько вокруг страдания и какие мы баловни судьбы. Как нас Господь держит, как мы говорим, "у Христа за пазухой" — в горсти лелеет, буквально дышит на нас, смотрит и сожалеет! Чтобы это понять, нужно посмотреть вокруг — что делается у других людей, какие у них испытания, какие страшные кресты они несут".

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена