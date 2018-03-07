На ремонт храма Христа Спасителя в Москве потратят 1,6 млрд рублей

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Департамент строительства Москвы ищет подрядчика на ремонт и восстановление стилобата (верхней части ступенчатого цоколя) с балюстрадой храма Христа Спасителя, максимальная цена контракта составляет 1,6 миллиарда рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Указывается, что на ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя отводится 15 месяцев. Максимальное количество работающих – 69 человек.

Источник финансирования – бюджет Москвы. Подрядчика планируется выбрать 9 апреля по итогам конкурса с ограниченным участием, проводит который департамент Москвы по конкурентной политике.

Храм Христа Спасителя был построен в 1882 году по проекту архитектора Константина Тона, утрачен в 1931 году и воссоздан в 1997 году.