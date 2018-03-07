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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Заявления о наличии "клановой системы" в Дагестане пусты, заявили эксперты

19:2607.03.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГород ДербентГород Дербент
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Дагестан представляет собой уникальный пример мирного сосуществования десятков этносов и, что удивительно, в республике нет так называемой "клановой системы", вопреки утверждениям некоторых СМИ, заявили РИА Новости представители республиканской власти и эксперты.

В качестве подтверждения своим словам собеседники агентства привели пример акции "Межнациональная зарядка", которая прошла в Махачкале на стадионе имени Елены Исинбаевой. Участниками мероприятия стали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель правительства Дагестана Артем Здунов, победители Олимпийских игр и чемпионатов мира по боксу и единоборствам, а также школьники, студенты и представители различных организаций.

Акция была приурочена к грядущим выборам. Выборы президента России состоятся 18 марта.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Участницы фестиваля национальных культур и подворий народов Дагестана на площади Свободы в рамках празднования 2000-летия Дербента

"Земля без конфликтов"

"На территории Дагестана этнических конфликтов не было никогда. Это исторический  факт. Дело в том, что в Дагестане живет очень много этносов. Только коренных – автохтонных – этносов больше 30. В этом плане Дагестан отличается от всех остальных регионов", — отмечает министр по национальной политике республики Дагестан Татьяна Гамалей.

Именно из-за необходимости жить вместе, как полагает она, со временем выработалась определенная модель сосуществования. Ведь там, где живут только два народа, вероятность конфликтов повышается, а вот где проживают несколько десятков различных этносов – всем приходится "притираться друг к другу".

"В основном конфликты если происходят, то по вопросам земли. Дагестан – малоземельная республика при одном из самых высоких по России темпов прироста населения. Представьте, какая напряженность возникает из-за этого, ведь речь идет об аграрной республике. Поэтому порой возникающие конфликты — сугубо экономические", — подчеркивает министр.

В конце февраля страшные события в Кизляре шокировали всю страну. Пять пожилых женщин стали жертвами нападения на православный Свято-Георгиевский храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, еще четверо прихожанок получили ранения. Следственный комитет рассматривает теракт в качестве одной из версий.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПрощание с погибшими при стрельбе у Свято-Георгиевского храма в Кизляре. 20 февраля 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Прощание с погибшими при стрельбе у Свято-Георгиевского храма в Кизляре. 20 февраля 2018

По словам Гамалей, с точки зрения этнического и религиозного самосознания жителей Дагестана, события в Кизляре "совершенно невозможны". Ведь Кизляр, как отметила она, является городом с самым большим количеством проживающих в нем русских.

"Я не встречала ни одного человека, который не сказал бы, что такое в Дагестане невозможно. Были теракты ранее, но они не были направлены против мирных жителей. Эта ситуация особенная и ужасная в своей жестокости и бессмысленности", — замечает она.

Кавказские Афины

В махачкалинской синагоге
© Фото : Юлия Маковейчук
Еврейская лезгинка в Дагестане, или "Приезжайте к нам на Песах!"
"В Дагестане какие-либо конфликты рассматриваются не как межэтнические, а как межобщинные. В этом смысле конфликты были всегда: насчет земли, кто-то у кого-то лошадь украл и так далее. Но они решались на общегражданском уровне, вне зависимости от этнического фактора", — отмечает председатель Общественного совета при министерстве по делам национальностей Республики Дагестан, этнограф Магомедхан Магомедханов.

Он сравнил общины в Дагестане с греческими полисами, так как это тоже "общины гражданского типа". Магомедханов также опроверг доводы некоторых экспертов о том, что в Дагестане преобладает так называемая "клановая система".

"На самом деле это не более чем кумовство. Я вот, например, не знаю, есть ли моем родном селении клановая система или нет. Можете приехать в любое другое село и спросить, какие там кланы. На вас посмотрят как на инопланетянина!", — заключил специалист по межэтническим отношениям.

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