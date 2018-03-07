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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Женщины-священники: готова ли РПЦ к новой революции

08:0007.03.2018
(обновлено: 08:17 07.03.2018)
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© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкХрам Воскресения Словущего на Успенском Вражке в МосквеХрам Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Антон Скрипунов

"Главный угнетатель женщин — религия". Этот пропагандистский штамп времен СССР до сих пор жив. А между тем в христианском мире происходит своеобразная феминистская революция. Даже в консервативных православных церквах уже вовсю обсуждают вопрос о рукоположении женщин. О том, к каким последствиям это может привести, — в материале РИА Новости.

"Всю жизнь провела в храме"

Жительница Санкт-Петербурга Людмила вспоминает, как зашла в Троицкий собор и оторопела: из алтаря, в который у православных женщинам входить запрещено, вдруг выходит пожилая худенькая прихожанка. Оказалось, на матушке Тамаре, как ее все называли, держится практически вся приходская жизнь.

"Она приходила в храм самая первая и уходила самая последняя, даже позже свечниц, которые сидят за свечными ящиками до семи вечера. Уходила с пакетами и приходила с пакетами — там лежали выстиранные и выглаженные полотенчики, или покровцы, или облачения на аналои, или еще какое-нибудь храмовое облачение. В своей квартире она только ночевала и спозаранку снова спешила в свой единственный настоящий дом", — рассказывает Людмила.

И это лишь один из многочисленных примеров.

© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкПрихожанки во время первой Божественной литургии у храма Покрова на Нерли
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Прихожанки во время первой Божественной литургии у храма Покрова на Нерли

В советские годы женщины, по сути, спасли Русскую православную церковь. Хотя власть рассчитывала, что на "бабульках в платочках" православие как раз и кончится. Ведь в богослужении участвуют только мужчины — они и в алтаре помогают, и читают. Без помощников священник долго не выдержит. И тогда практически все важные функции в церкви — кроме священнической — взяли на себя женщины. Такой порядок вещей прижился настолько, что и по сей день в большинстве храмов административные должности занимают вовсе не мужчины.

Впрочем, в Русской православной церкви подчеркивают, что отношение к "матушкам-алтарницам" неоднозначное, все зависит от конкретной епархии.

"У женщин другие функции"

В мае 2016 года чисто протокольная встреча итальянских монахинь с папой Франциском обернулась настоящей информационной бомбой. Понтифик заявил, что Ватикан создаст комиссию, которая изучит вопрос рукоположения женщин (что и было сделано спустя несколько месяцев). Хотя многие СМИ тут же заговорили о католических женщинах-священниках, речь шла о диакониссах.

О них упоминается еще в Новом Завете как о помощницах глав общин. Достоверно известно, что для диаконисс существовал особый обряд посвящения, у них даже было специальное облачение. Диакониссами становились либо вдовы, либо незамужние женщины в возрасте "не слишком юном, но и не слишком преклонном". Они помогали больным и наставляли новообращенных христианок. А вот насчет их статуса современные богословы ожесточенно спорят.

"До конца непонятно, кем они были. Высказывают разные мнения. Это не аналог дьякону (который помогает священнику во время службы. — Прим. ред.), но все же это попытка вхождения женщин в церковную иерархию, хотя бы и в малые чины. А может, это все же абсолютно внеиерархическая модель", — рассуждает религиовед Алексей Юдин.

Вот и папа, вторя исследователям, не стал делать однозначных выводов и призвал тщательно разобраться, кем они были на самом деле.

Уэлский кафедральный собор англиканской церкви
© Depositphotos / Valegorov
В РПЦ прокомментировали назначение Сары Муллали епископом Лондона
Между тем женщины-священники и даже епископы уже есть в ряде протестантских церквей: протестантские общины в Норвегии и Швеции на протяжении несколько лет возглавляют женщины, епископ Лондона — 55-летняя Сара Муллали. Причем и англиканская, и лютеранская церкви начинали феминизацию духовенства как раз с возрождения института диаконисс в XIX веке.

Неудивительно, что в Римско-католической или Русской православной церкви не особо любят говорить на эту тему.

"По крайней мере, в православной церкви, где рукоположение мужчин в духовный сан — это таинство, женское священство неприемлемо и невозможно в силу традиций. В Ветхом и Новом Завете мы не знаем примеров служения женщин-священников. Кроме того, у мужчин и женщин разные функции. Главная женская функция связана с семьей, рождением и воспитанием детей, помощью мужчине, что опять же нам известно из Ветхого Завета. У мужчин роль другая, и она в том числе связана с осуществлением священнических функций", — убежден декан исторического факультета священник Андрей Постернак.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДевочка во время литургии в Антиохийской православной церкви в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девочка во время литургии в Антиохийской православной церкви в Дамаске

А вот в Ватикане вопрос о диакониссах все же обсуждается, пусть и за закрытыми дверями. Правда, эксперты предупреждают: официальное появление женщин в церковной иерархии повлечет за собой кардинальные изменения.

"Это будет своего рода революция. А у революций бывают последствия", — подчеркивает религиовед Алексей Юдин.

Каждый третий "за"

В РПЦ дискуссии о женщинах в церкви велись еще на Поместном соборе 1917-1918 годов, однако все тем и ограничилось. Очередная волна предложений на этот счет посыпалась после того, как Александрийская православная церковь в прошлом году впервые за много веков рукоположила пять диаконисс, несмотря на протесты влиятельных мужских монастырей. Тогда в дело вмешались авторитетные теологи, встав на сторону патриарха Александрийского Феодора II.

© Фото : предоставлено пресс-службой Александрийского патриархатаРукоположение диаконисс в Александрийской православной церкви
© Фото : предоставлено пресс-службой Александрийского патриархата
Рукоположение диаконисс в Александрийской православной церкви

"Всем известно, что Александрийская церковь тщательно изучила вопрос и составила продуманный план возрождения института диаконисс", — подчеркивают богословы.

А вот в России обсуждение этой проблемы пока находится на уровне частных мнений священнослужителей. Хотя, по данным авторитетного исследовательского центра Pew, 39% православных россиян вовсе не против рукоположения женщин. В целом, отмечают социологи, православные разных стран мира, как ни странно, куда лояльнее относятся к данному вопросу, чем католики.

Сестры милосердия в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Хотела к тем, кому хуже, чем мне": зачем женщины идут в сестры милосердия
"Возрождение чина диаконисс в наше время, скорее всего, неактуально, потому что те функции, которые они выполняли в древности, либо давно ушли в прошлое, либо достались священникам. В первые века христианства диакониссы следили за порядком в храме, помогали при крещении, помазывая женщин миром, присутствовали на исповеди, то есть занимались тем, в чем сейчас нет особой необходимости", — отмечает отец Андрей Постернак.

Тем не менее известный публицист, настоятель храма святой мученицы Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский считает, что институт диаконисс нужно вводить постепенно. Он соглашается с Постернаком, что сейчас нет нужды в прислуживающих на литургии, их заменили мужчины-алтарники. Однако есть сферы, где без женщин никуда.

"Раньше диакониссы большей частью занимались вопросами милосердия. Думаю, это нужно развивать: все, что связано с проблемами общего благого дела, отдать в руки женщинам", — заключает священнослужитель.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
Правильно, а потом появятся первые лгбт священники как на западе и пойдёт поедит. Причём поедит так что церковь развалят окончательно, что не удалось сделать в своё время даже коммунистам. На Западе уже закрываются христианские церкви. Закрываются сами, по простой причине - нет прихожан. В то же время открываются десятки, сотни церквей других конфессий и верований, в первую очередь исламских. Свято место пусто не бывает...
08:33
07.03.2018
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Karina Almazova
Если диакониссы будут лишь следили за порядком в храме, то ладно. А совершать таинства в церкви женщина не должна из-за физиологических особенностей организма.
08:41
07.03.2018
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