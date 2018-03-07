Религиозные праздники 8 марта

8 марта православные верующие празднуют обретение мощей блаженной Матроны Московской.

Блаженная Матрона Московская

Сегодня трудно найти в России человека, не знающего, кто такая Матрона Московская. В народе к ней относятся как к любимой бабушке.

А началась биография Матроны Московской с печального решения ее матери отдать ее, четвертого ребенка в семье, в приют.

Прокормить еще одного ребенка семья была не в состоянии. Но когда в 1881 году девочка появилась на свет, мать передумала, хотя младенец родился слепым.

Естественно, девочка росла изгоем — деревенские дети не брали в свою кампанию калеку. А взрослые водили ее в церковь, брали с собой в паломничества по святым местам. Во время одного из нех ее даже благословил Иоанн Кронштадтский.

А в 17 лет у Матроны отнялись ноги. Потом революция, потеря семьи, гонения на "церковников"… Но она, слепая, парализованная, лишившаяся крова, находила силы утешать приходивших к ней людей и молиться за них.

В 1925 году она попала в Москву и до конца жизни ютилась у чужих людей. Естественно, были проблемы с пропиской, преследования милиции, тотальная неустроенность, постоянные переезды. Но Матрона воспринимала все это как крест, данный ей свыше, и, несмотря на свои собственные немощи, молилась об исцелении тех, кто к ней приходил. И нередки были случаи, когда по ее молитвам они выздоравливали.

Последние годы жизни святая провела в Подмосковье у родни. О своей смерти в 1952 году она знала заранее. Пред кончиной, она попросила пригласить в дом священника.

Паломничество на ее могилу началось сразу после смерти Матроны.А в 1998 году ее мощи были торжественно перенесли в Покровский монастырь. Канонизировали старицу 2 мая 1999 года