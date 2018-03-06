Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма. Архивное фото

Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма. Архивное фото

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) собрали более 20 тысяч подписей под обращением к мэру Киева Виталию Кличко, в котором они просят обеспечить им право собственности на часовню, расположенную возле Десятинной церкви, сообщила во вторник пресс-служба УПЦ.

В феврале в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории.

"По состоянию на 5 марта православные киевляне собрали более 20 тысяч подписей в поддержку Десятинного храма", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. Сбор подписей начался 4 февраля.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.