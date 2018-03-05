МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков рассказал об уникальной болгарской иконе, хранящейся в келье предстоятеля Русской церкви.

Патриарх Кирилл в воскресенье завершил официальный визит, приуроченный к 140-летию освобождения Болгарии от османского ига. В его рамках он принял участие в торжествах на горе святого Николая в Шипке, совершил праздничное богослужение вместе с патриархом Болгарским Неофитом в храме-памятнике русским воинам и встретился с президентом страны Руменом Радевом.

"Насколько мне известно, в келье у патриарха Кирилла находится икона святителя Николая Чудотворца, которую ему однажды подарил царь болгарский Симеон", — сказал Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, наличие иконы в личных покоях патриарха – важная деталь, характеризующая "уровень отношений и уровень взаимного доверия и любви" между народами России и Болгарии. Перед этой иконой, заверил священник, патриарх Кирилл молится ежедневно.