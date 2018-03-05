РПЦ: память о роли России в освобождении Болгарии пытаются размыть

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Память о ключевом вкладе русских воинов в освобождение Болгарии от османского господства хранится в народе, несмотря на попытки размыть ее, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в воскресенье завершил официальный визит, приуроченный к 140-летию освобождения Болгарии от османского ига. В его рамках он принял участие в торжествах на горе святого Николая в Шипке, совершил праздничное богослужение вместе с патриархом Болгарским Неофитом в храме-памятнике русским воинам и встретился с президентом страны Руменом Радевом. На этой встрече патриарх Кирилл резко заявил о недопустимости искажения того факта, что именно Россия "кровью оплатила" независимость страны.

"Я бы хотел отметить две вещи: эта память хранится в народе. И второе — предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы как-то ее размыть. Это тоже есть", — отметил он.

Представитель РПЦ подчеркнул значение Болгарской церкви в хранении памяти о роли России в освобождении болгар. Церковь в Болгарии поминала императора Александра II даже во времена социалистического режима.

"Она поминала его тогда, когда не было поминовения в наших русских храмах, даже когда никто не вспоминал публично наших царей в дни их кончины. А болгары это делали всегда и за каждой литургией продолжают это делать. Это живое проявление благодарности", — считает протоиерей.