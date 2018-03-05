В РПЦ рассказали, когда патриарх Кирилл вновь посетит Сирию

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сирию в ноябре 2011 года. Архивное фото

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сирию в ноябре 2011 года. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Патриарх Кирилл обязательно посетит послевоенную Сирию, когда для этого будут созданы все условия, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Визит состоится, конечно, тогда, когда об этом договоримся с Антиохийской православной церковью, когда поступят соответствующие приглашения в адрес патриарха и когда те люди, которые компетентно отвечают за безопасность в стране, сочтут, что время для такого визита наступило", — заверил он.

Патриарх Кирилл посещал Сирию в ноябре 2011 года, когда конфликт в этой стране только набирал обороты. В Дамаске предстоятель Русской церкви встречался с патриархом Антиохийским и президентом страны Башаром Асадом.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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