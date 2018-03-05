МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Ежегодная международная конференция Фонда единства православных народов (ФЕПН) пройдет на этот раз в России, в городе Калуге 21-24 марта, и будет посвящена теме "Равенство и справедливость как основа стабильности в мире – христианский взгляд", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФЕПН.
"В работе конференции традиционно примут участие депутаты национальных парламентов, члены правительств, религиозные, политические и общественные деятели, ученые и публицисты из 25-28 государств. Для участия в конференции приглашены представители Государственной Думы, Совета Федерации, правительства РФ, ученые, священнослужители", — отметили в фонде.
С основным докладом, посвященным актуальным проблемам современности и их интерпретации в рамках христианской религии, выступит президент ФЕПН профессор Валерий Алексеев.
Нынешняя международная конференция в Калуге — 24-я по счету. Фонд ежегодно проводит их в разных странах мира. Так, в прошлом году подобный форум, посвященный теме "Ценности и интересы в изменяющемся мире: христианский подход", прошел в Берлине (Германия). В 2016 году конференция ФЕПН была посвящена теме "христианского осмысления проблемы беженцев в современном мире" и состоялась в сербском городе Пирот. А в 2015 году форум проводился в столице Словении Любляне ("Достоинство, права и свободы человека — христианское измерение").
Международный общественный Фонд единства православных народов был образован в апреле 1995 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В настоящее время председателем попечительского совета ФЕПН является патриарх Кирилл. Фонд, как говорится на его сайте, "создан и действует в целях укрепления уз духовного братства народов, исповедующих православие, консолидации и активизации усилий международной православной общественности в деле культурного и социального сотрудничества".