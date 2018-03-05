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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Фонд единства православных народов проведет XXIV конференцию в Калуге

15:0905.03.2018
(обновлено: 15:18 05.03.2018)
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Перейти в фотобанкВалерий Алексеев, президент Международного общественного Фонда единства православных народов, профессорВалерий Алексеев, президент Международного общественного Фонда единства православных народов, профессор
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Ежегодная международная конференция Фонда единства православных народов (ФЕПН) пройдет на этот раз в России, в городе Калуге 21-24 марта, и будет посвящена теме "Равенство и справедливость как основа стабильности в мире – христианский взгляд", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФЕПН.

"В работе конференции традиционно примут участие депутаты национальных парламентов, члены правительств, религиозные, политические и общественные деятели, ученые и публицисты из 25-28 государств. Для участия в конференции приглашены представители Государственной Думы, Совета Федерации, правительства РФ, ученые, священнослужители", — отметили в фонде.

С основным докладом, посвященным актуальным проблемам современности и их интерпретации в рамках христианской религии, выступит президент ФЕПН профессор Валерий Алексеев. 

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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В числе других участников форума — зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, митрополит Зимбабвийский и Ангольский Серафим (Александрийская церковь), митрополит Варненский и Преславский Иоанн (Болгарская церковь), вице-министр образования Сирии доктор Хасан Рише и представитель Антиохийской церкви Афрам Хабиб (Сирия), представитель Европейского христианского политического движения Лео Ван Дусбург (Бельгия), общественный деятель Палестины доктор Гази Ханания, член кабинета министров Сербии Ненад Попович, лидер партии "Нова Словения" Людмила Новак, депутат парламента Иордании Атеф Кавар, директор Института евразийских исследований Андреа Джанотти (Италия), мэр города Резекне (Латвия) Александр Барташевич и другие.

Нынешняя международная конференция в Калуге — 24-я по счету. Фонд ежегодно проводит их в разных странах мира. Так, в прошлом году подобный форум, посвященный теме "Ценности и интересы в изменяющемся мире: христианский подход", прошел в Берлине (Германия). В 2016 году конференция ФЕПН была посвящена теме "христианского осмысления проблемы беженцев в современном мире" и состоялась в сербском городе Пирот. А в 2015 году форум проводился в столице Словении Любляне ("Достоинство, права и свободы человека — христианское измерение").

Международный общественный Фонд единства православных народов был образован в апреле 1995 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В настоящее время председателем попечительского совета ФЕПН является патриарх Кирилл. Фонд, как говорится на его сайте, "создан и действует в целях укрепления уз духовного братства народов, исповедующих православие, консолидации и активизации усилий международной православной общественности в деле культурного и социального сотрудничества".

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