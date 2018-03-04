В Черкасской области служительница погибла при пожаре в монастыре

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Пожар произошел в Чигиринском Свято-Троицком монастыре в Черкасской области Украины, погибла одна служительница, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"В 6.21 (7.21 мск) на пульт связи в Чигиринскую пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в Чигиринском Свято-Троицком монастыре", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте пожара спасатели нашли тело 53-летней служительницы монастыря. Спасатели потушили пожар в 7.50 мск, причины возгорания устанавливаются.