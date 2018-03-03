Патриарх Кирилл помолился об освободителях Болгарии на горе Шипка

ШИПКА (Болгария), 3 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил краткое заупокойное богослужение у Памятника свободы на горе Шипка и помолился об освободителях Болгарии во время русско-турецкой войны 1877-78 годов.

Визит патриарха приурочен к празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

"Слово Божие гласит, что нет больше той любви, чем если кто положит жизнь свою за други своя. И тысячи русских солдат отдали свои жизни ради спасения людей, связанных с ними общей православной верой, собственной кровью оплатили избавление от горького векового иноверного гнета над древней христианской страной", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

На богослужении присутствовали патриарх Болгарский Неофит и президент Болгарии Румен Радев. Московский синодальный хор пропел "Вечную память" русским и болгарским солдатам, освободившим страну от османского ига, а так же императору Александру Второму, правившему в то время Российской империей.

"Если бы не Болгария, не болгарские миссионеры, ученики Кирилла и Мефодия, не было бы на Руси православия или оно было бы совсем другим, потому что через болгарское православие русский народ получил основы веры на своем родном языке. И десятки тысяч русских воинов, отдавших свои жизни за избавление Болгарии, вернули братьям-болгарам этот великий исторический долг", — подчеркнул патриарх Кирилл днем ранее на встрече с патриархом Неофитом.

Памятник свободы на Шипке расположен в высшей точке (1523 метра над уровнем моря) Шипкинского перевала – на вершине, традиционно носившей имя святителя Николая. Он сооружен по инициативе ветеранов болгарского ополчения на частные пожертвования и был торжественно открыт 26 августа 1934 года, представляя собой семиэтажную каменную башню, стилизованную под средневековую болгарскую крепость.

На первом этаже под саркофагом, лежащим на четырех мраморных львах, покоятся останки погибших при обороне Шипки героев. Перед саркофагом – мраморные белые фигуры русского воина и болгарского ополченца. На семи этажах башни расположен музей. Среди экспонатов – копия Самарского знамени, личные вещи и награды участников обороны Шипки, письма, свидетельства очевидцев. К монументу ведет широкая каменная лестница из 890 ступеней с несколькими промежуточными площадками. Над входом в башню – бронзовая скульптура льва и надпись на болгарском "Борцам за свободу". На остальных сторонах башни выбиты надписи "Шипка", "Шейново", "Стара Загора".

Пространство вокруг монумента украшено памятными досками и обелисками в честь занятия Шипкинского перевала русскими войсками в июле 1877 года и его последующей многомесячной обороны, а также артиллерийскими орудиями времен русско-турецкой кампании 1877-1878 годов.