Патриархи Московский и Болгарский спели славу русским воинам на Шипке

ШИПКА (Болгария), 3 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский Неофит открыли главные торжества в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига совместным богослужением в храме Рождества Христова на Шипке, построенном на месте, где в августе-декабре 1877 года проходила героическая оборона Шипкинского перевала.

"Этот храм, воздвигнутый у подножия исторической вершины Шипки, и в основании которого лежат останки тысяч русских и болгарских воинов, отдавших свои жизни за нашу свободу, будут вечно напоминать будущим поколениям об удивительном подвиге братской России", — сказал патриарх Неофит.

Патриархи совершили благодарственный молебен и пропели славу русскому воинству. На богослужении присутствовали президент Болгарии Румен Радев и председатель парламента страны Цвета Караянчева.

Патриарх Кирилл осмотрел расположенные внутри на стенах храма мемориальные плиты с названиями войсковых частей, участвовавших в боях за Шипку, и именами офицеров, павших при обороне перевала. Останки героев покоятся в 17 саркофагах в крипте храма.

Интересную историю имеют колокола храма, которые в честь праздника оглашали окрестности долгим звоном. Они были отлиты в России из 30 тонн стреляных гильз, а самый большой, 11-тонный, был личным даром императора Николая II.

Храм Рождества был построен по инициативе матери генерала Михаила Скобелева для молитвенного поминовения русских воинов-освободителей в 1885-1902 годах на благотворительные пожертвования, собранные в России и Болгарии.