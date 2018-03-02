Адвокат опроверг связь "кокаинового дела" и поставок церковной утвари

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Фигуранты "кокаинового дела" никак не связаны с приписываемыми им поставками церковной утвари и не имеют отношения к православному меценатству, заявил в пятницу РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков, защитник одного из подозреваемых в организации контрабанды наркотиков из Аргентины Андрея Ковальчука.

Ранее RT со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что следствие проверяет информацию о планах двух подозреваемых наладить наркотрафик под видом поставок церковной утвари.

"В материалах дела, в записях, в оперативных материалах нет ни слова об этом. И более того, я со своим подзащитным об этом говорил, об этом речи не шло", — сказал Жеребенков.

Отвечая на вопрос о том, зачем аргентинские СМИ специально подчеркнули, что двое из фигурантов дела — Иван Близнюк и Андрей Чикало — входили в организацию "Русские православные меценаты в Латинской Америке", адвокат заметил, что "Аргентина работает под контролем США". Аргентинская жандармерия и высший военный состав — у них все дети учатся в Америке, и если есть возможность запятнать Россию, как-то укусить ее, это делается. Все мы это прекрасно видим. Это делается уже не один год", — добавил Жеребенков. По его данным, Близнюк и Чикало — "обычные прихожане", но "о том, что они меценаты, речи нет" и это абсолютно надуманная информация.

"Вызывает сожаление, что аргентинские СМИ и вслед за ними некоторые российские попытались необоснованно внести в это громкое дело православное измерение", — заявил в свою очередь РИА Новости источник в РПЦ.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Адвокат Владимир Жеребенков, защитник одного из подозреваемых в организации контрабанды наркотиков из Аргентины Андрея Ковальчука, полностью опровергает предписываемые фигурантам намерения использовать утварь для поставок наркотиков и готов заявить об этом публично. Этого просто нет в материалах дела, зато в обилии присутствует в зарубежных и отечественных медиа. Спрашивается: кому и зачем нужны подобные фантазии?" — отметил Легойда.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Двенадцать чемоданов с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, Ковальчук скрывался в Германии. В пятницу генпрокуратура Берлина сообщила о его задержании по запросу РФ. Тверской суд Москвы заочно арестовал Ковальчука как одного из фигурантов дела о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины.

По информации СМИ, один из фигурантов дела, Иван Близнюк, был сотрудником полиции Буэнос-Айреса и был причастен к осуществлению охраны посольства России. Чикало и Близнюк также упоминаются на сайте российского почетного консульства в Мар-дель-Плата как президент и вице-президент фонда "Mecenas Ortodoxos Rusos en Latinoamérica" (сокращенно MORAL, в переводе "Русские православные меценаты в Латинской Америке").