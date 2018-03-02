Патриарх Кирилл считает УПЦ МП единственной миротворческой силой на Украине

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сегодня является единственной миротворческой силой, способной преодолеть разделение общества и прекратить гражданский конфликт на территории страны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью болгарским СМИ в преддверии своего визита на Балканы.

"Украинское общество очень разделено. То, что происходит на Донбассе – это гражданская война, когда одна часть Украины не приняла то, что происходит в другой части. И украинское общество оказалось очень поляризованным. Реальной миротворческой силы нет, только Украинская православная церковь обладает миротворческим потенциалом, потому что ее паства находится и на востоке, и на западе, и в центре страны", — считает предстоятель Русской православной церкви.

Он назвал "чудовищной" ситуацию с положением прихожан канонической Церкви на Украине и выразил недоумение в связи с тем, что насилие в отношении верующих не получает должной оценки на Западе. "Только за последнее время захвачено силой 50 храмов, постоянно происходят нападения, избивают священников, и не слышно, чтобы Украину критиковали за нарушение прав человека и религиозной свободы", — сказал патриарх Кирилл.

Первоиерарх заверил, что всегда молится о спокойной жизни для украинского народа, об уважении человеческих прав и свобод в стране и о возможности для Украинской православной церкви продолжать свое служение.