Спикер сената: Казахстан может стать примером толерантного общества

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в зале Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в зале Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

АСТАНА, 2 мар — РИА Новости. Казахстан может стать примером для других стран по построению общества на принципах толерантности и добрососедства с представителями различных вероучений, считает председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан имеет все возможности стать территорией развития просвещенного ислама. Мы в состоянии дать всему миру достойный пример построения общества на принципах прогресса, мира и справедливости, уважения веры и нравственных ценностей, толерантности и добрососедства с представителями других вероучений", — сказал Токаев в пятницу на форуме улемов (богословов мусульман) Евразии в Астане.

Он отметил, что "перед мусульманской наукой стоит задача обновления подходов к ключевым вопросам вероучения и права, избавления от догматизма, радикализма и тем более экстремизма в любых их проявлениях".

По словам Токаева, на сегодняшний день в Казахстане действует более 2,5 тысячи мечетей, последователи ислама составляют около 75% населения.