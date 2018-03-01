Богданов оценил положение христиан на Ближнем Востоке

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия обеспокоена положением, в котором оказались ближневосточные христиане, особенно тревожная ситуация складывается в Сирии и Ираке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
По его словам, за годы войны в этих странах террористы убили и изгнали из разных мест десятки тысяч христиан.
"В результате варварских действий боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций, многие христианские церкви и монастыри разграблены или полностью разрушены. В Ираке, несмотря на освобождение от террористов значительной части районов исторического проживания христиан, ситуация по-прежнему нестабильная. Несколько ухудшилось положение христиан в Египте, где коптская православная церковь подвергается притеснениям со стороны исламских фундаменталистов", — отметил Богданов.
При этом он отметил, что "участие религиозных лидеров является неотъемлемой частью политического урегулирования в ситуации в Сирии".
* Террористическая группировка, запрещена в России