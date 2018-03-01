Богданов оценил положение христиан на Ближнем Востоке

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия обеспокоена положением, в котором оказались ближневосточные христиане, особенно тревожная ситуация складывается в Сирии и Ираке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В условиях активности на Ближнем Востоке боевиков ИГИЛ* и других террористических группировок, сохраняется угроза разрушения церквей, физическая расправа над христианами. Их отток из региона не прекращается. Трагическое положение, в котором оказались ближневосточные христиане вызывает у России серьёзную обеспокоенность, наиболее сложная ситуация наблюдается в Сирии и Ираке", — сказал Богданов, выступая в ходе круглого стола, организованного Императорским Православным Палестинским Обществом (ИППО).

По его словам, за годы войны в этих странах террористы убили и изгнали из разных мест десятки тысяч христиан.

"В результате варварских действий боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций, многие христианские церкви и монастыри разграблены или полностью разрушены. В Ираке, несмотря на освобождение от террористов значительной части районов исторического проживания христиан, ситуация по-прежнему нестабильная. Несколько ухудшилось положение христиан в Египте, где коптская православная церковь подвергается притеснениям со стороны исламских фундаменталистов", — отметил Богданов.

"Благодаря успешным действиям сирийских правительственных сил при поддержке российских ВКС, а также формированию по инициативе РФ зон деэскалации в Сирии, отмечается создание условий для возвращения христианской части населения на места постоянного проживания", — сказал замминистра.

При этом он отметил, что "участие религиозных лидеров является неотъемлемой частью политического урегулирования в ситуации в Сирии".

* Террористическая группировка, запрещена в России