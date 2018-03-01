Богданов прокомментировал идею обложить налогами церкви в Иерусалиме

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. РФ будет отслеживать по дипломатической линии ситуацию с намерением властей Иерусалима обложить храмы налогом на недвижимость, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Израильские власти ранее решили приостановить процедуры взыскания муниципального налога с недвижимости церквей в Иерусалиме и сформируют специальную комиссию с участием всех заинтересованных сторон для урегулирования вопроса, который вылился в закрытие Храма гроба Господня. При этом не исключено, что власти снова могут вернуться к рассмотрению этого вопроса.

"Мы будем держать эту тему на особом контроле", — сказал Богданов в ходе выступления на международном круглом столе, посвященном проблемам христианства на Ближнем Востоке.

В мэрии Иерусалима подсчитали, что общая задолженность церквей перед городским бюджетом превышает 186 миллионов долларов. Христианские конфессии отказались подчиниться требованию муниципалитета, восприняв его действия как покушение на свои исторические права и привилегии, многолетний статус-кво в отношениях со светскими властями.

Израиль согласился пойти навстречу церквям еще в одном спорном вопросе — приостановить принятие законопроекта о национализации земельных участков в Иерусалиме, которые греческая патриархия в середине XX века сдала в многолетнюю аренду и в преддверии окончания срока действия договоров уступила новым владельцам вместе с построенными там жилыми кварталами.