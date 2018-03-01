Патриарх Кирилл разочарован диалогом православных и протестантов

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Диалог с протестантскими церквями зашел в тупик, но Русская православная церковь надеется на сотрудничество с ними в гуманитарной сфере, заявил патриарх Московский и всея Руси в интервью болгарским СМИ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2-4 марта посетит с визитом Болгарию и примет участие в праздновании 140-летия освобождения страны от османского ига. В рамках визита патриарх примет участие в памятных мероприятиях, почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне 1877-78 годов, и совершит молебен в храме-памятнике Рождества Христова на Шипке.

"Протестантские церкви всегда шли в фарватере светской мысли и были подвержены влиянию светской власти. И сегодня либеральные тенденции в их богословии – это результат воздействия светских концепций, прав человека, свобод, которые предполагают и изменение отношения к полам, и поддержку однополых союзов. Поэтому, к сожалению, в богословском плане у нас сейчас остановка. Я не вижу реального движения вперед в ближайшие годы, и не православные в этом виноваты", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он напомнил, что разговор на эти темы ведется постоянно, но в России видят отсутствие свободы и способности у западных христиан "говорить "нет" сильным мира сего". "К сожалению, очевидна капитуляция основных христианских идей перед либеральными философскими подходами к человеческой личности", — подчеркнул патриарх.

В то же время первосвятитель отметил, что диалог Русской церкви, католических общин и протестантских организаций в оказании помощи христианам на Ближнем Востоке приносит ощутимую пользу. Так же, по его словам, хоть перспектива достижения соглашений в области богословия на сегодня потеряна, "остаются другие области" — в частности, религии всегда играли важную роль в межкультурном диалоге.

"И вот сегодня такой диалог через религиозные организации и церкви мог бы тоже содействовать установлению большего взаимопонимания между людьми. Поэтому я вижу, что сохраняется пространство по совместным действиям в гуманитарной и культурной сферах", — заключил первоиерарх. —0-