Патриарх Кирилл: Кремль не указывает Церкви, что делать и как жить

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью болгарским СМИ заверил, что государство перестало вмешиваться в церковные дела, а жизнь простых людей все больше определяется православными традициями.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2-4 марта посетит с визитом Болгарию и примет участие в праздновании 140-летия освобождения страны от османского ига. В рамках визита патриарх примет участие в памятных мероприятиях, почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне 1877-78 годов, и совершит молебен в храме-памятнике Рождества Христова на Шипке.

"Сейчас Церковь в России отделена от государства, оно никак не вмешивается в церковные дела, а Церковь — в государственные. Никогда патриарх не говорит с президентом на тему назначения каких-нибудь государственных деятелей, как никогда за все время моего патриаршества никто из государственных чиновников не обсуждал с патриархом темы назначения епископов или других церковнослужителей. У нас полная автономия во всех внутренних вопросах", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

В то же время, по его словам, Церковь играет большую роль в обществе, и очень большое количество граждан страны отождествляет себя с православием. "80% населения заявило, что они знают про Великий пост и очень многие сказали, что будут поститься. Постное меню сейчас можно найти и в государственных учреждениях, и в светских ресторанах", — отметил патриарх.

Русская церковь, подчеркнул он, сегодня очень дорожит возможностью принимать решения, "которые никак не определяются никакой внешней силой, в том числе и государством". Первоиерарх уверен, что Церковь должна быть независима от государства, особенно в принятии решений, которые касаются ее внутренней жизни. —0-