В Новосибирске задержали мужчин, похитивших три тонны церковных свечей

НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали в Новосибирске организованную группу, подозреваемую в серии мошенничеств и похитившую у предпринимателя три тонны церковных свечей, сообщает в четверг региональный главк МВД.
В полиции пояснили, что подозреваемые через интернет находили заказчика на перевозку груза, направляли к нему легального перевозчика. Ничего не подозревая, водитель забирал груз и доставлял его по адресу, который назначали мошенники. В ГУМВД отметили, что очень часто мошенническая фирма меняла названия и адреса, что позволяло уходить от скандалов с пострадавшими, обратившимися за оказанием услуг по доставке грузов.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". По ходатайству следователя всем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.