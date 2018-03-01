В Новосибирске задержали мужчин, похитивших три тонны церковных свечей

НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали в Новосибирске организованную группу, подозреваемую в серии мошенничеств и похитившую у предпринимателя три тонны церковных свечей, сообщает в четверг региональный главк МВД.

"В состав группы входили трое жителей Новосибирска. Предполагаемым организатором выступал 47-летний мужчина, его соучастниками являлись – 33-летняя женщина и 50-летний мужчина… Сотрудниками полиции было установлено, что в декабре 2017 года подозреваемые, создав фирму-однодневку по якобы оказанию услуг грузоперевозок, похитили имущество предпринимателя – восковые свечи общим весом три тонны. Также они получили от потерпевшего 21 тысячу рублей за перевозку данного груза. Общая сумма ущерба составила свыше 700 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что подозреваемые через интернет находили заказчика на перевозку груза, направляли к нему легального перевозчика. Ничего не подозревая, водитель забирал груз и доставлял его по адресу, который назначали мошенники. В ГУМВД отметили, что очень часто мошенническая фирма меняла названия и адреса, что позволяло уходить от скандалов с пострадавшими, обратившимися за оказанием услуг по доставке грузов.

"В ходе обыска оперативники изъяли документацию об оказании транспортных услуг, по месту проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, два системных блока, ноутбук, планшет, В съемном гараже, принадлежащем знакомому одного из фигурантов, изъяты похищенные восковые свечи", — сообщили в главке.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество". По ходатайству следователя всем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.