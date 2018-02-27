Глава РПЦ примет участие в праздновании 140-летия освобождения Болгарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в день открытия XXVI Международных Рождественских чтений в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 24 января 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в день открытия XXVI Международных Рождественских чтений в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 24 января 2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2-4 марта посетит с визитом Болгарию и примет участие в праздновании 140-летия освобождения страны от османского ига, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

"Святейший патриарх Кирилл посетит Болгарию по приглашению святейшего патриарха Болгарского Неофита и Священного Синода Болгарской церкви по случаю празднования 140-летия освобождения Болгарии от османского ига", — сказал Волков.

День победного окончания освободительной войны 1877-1878 годов отмечают в Болгарии 3 марта. Кроме того, в этот день в стране национальный праздник — День освобождения от османского ига и восстановления болгарской государственности.

В рамках визита патриарх Кирилл примет участие в памятных мероприятиях, почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне 1877-78 годов, и совершит молебен в храме-памятнике Рождества Христова на Шипке.

"Патриархи Кирилл и Неофит совместно совершат литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Софии. Патриарх Кирилл также поклонится святым мощам прославленного Русской и Болгарской православными церквами в 2016 году святителя Богучарского Серафима на месте его упокоения в русском Никольском храме болгарской столицы", — сказал Волков.

Как ожидается, в рамках визита состоятся встречи предстоятеля РПЦ с представителями государственной власти Болгарии. По словам пресс-секретаря патриарха, этот визит послужит укреплению двусторонних отношений между Русской и Болгарской церквами и "засвидетельствует особую роль Православия в многовековых братских отношениях наших народов". —0-