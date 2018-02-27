Православную молодежь приглашают научиться в Москве социальному служению

Ангар спасения для бездомных и людей в трудной жизненной ситуации, установленный православной службой Милосердие

Ангар спасения для бездомных и людей в трудной жизненной ситуации, установленный православной службой Милосердие

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) откроет в Москве "Школу общественного действия" — курсы социального служения для молодых православных лидеров Москвы и Подмосковья, сообщила во вторник пресс-служба ФАП.

Как уточнили в фонде, обучающий курс для социально активной молодежи стартует вечером 1 марта на площадке Агентства стратегических инициатив "Точка кипения", поддержку проекту оказывает молодежный отдел Московской городской епархии.

"Одна из задач этой инициативы – обучение православных молодежных лидеров, а также развитие социальной активности молодежных объединений Московской епархии Русской православной церкви. Планируется, что в течение года обучение пройдут 100 молодых лидеров социальных проектов", — сообщили в ФАП.

Программа обучения "Школы общественного действия" в Москве будет состоять, в частности, из непосредственной добровольческой практики участников в таких сферах, как: социализация детей сирот, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка молодых матерей, оказавшихся в кризисных жизненных ситуациях, творческое добровольчество в хосписе, организация обучения добровольцев, информационное добровольчество.

Кроме того, участники школы пройдут обучение "практикам самоорганизации, правилам успешной командной работы, профилактике выгорания, основам социального проектирования, принципам социального партнерства, методам медиа-сопровождения социальных проектов, особенностям работы с различными категориями социальных клиентов, истории русской благотворительности".

Также молодежные лидеры поучаствуют в проектных лабораториях, на которых будут создавать свои собственные социальные проекты.

В открытии "Школы общественного действия" 1 марта примут участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяна Барсукова, директор ФАП Владимир Бушуев, руководитель молодежного отдела Московской городской епархии Михаил Куксов, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир" Игорь Шпицберг, представители различных благотворительных организаций.

Проект "Школа общественного действия" реализуется Фондом Андрея Первозванного, начиная с 2012 года. Одна из целей проекта — создание новых и качественное развитие существующих молодежных добровольческих инициатив в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Молодежные школы в рамках проекта проходили в Москве, Севастополе, Ростове-на-Дону, Пскове, Таганроге, Казани, Курске, Рыбинске, Ульяновске. В результате этой работы были созданы или получили дальнейшее развитие более ста молодежных общественно значимых инициатив в разных регионах России и в других странах.