В Сумской области неизвестные осквернили и ограбили храм УПЦ МП

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Неизвестные устроили погром в храме Рождества Пресвятой Богородицы Молченского женского монастыря в Путивле, сообщили в понедельник в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По данным пресс-службы, вандалы разбили окна и дорогие иконы, выломали двери, похитили серебро, повредили церковную утварь.

"Они в поисках наживы не побоялись и не постеснялись зайти в самое святое место храма — алтарь. С икон снята золотая отделка. В алтаре разбита икона Божьей Матери "Умиление", которую монастырю подарили люди в благодарность Господу за исцеление их единственного ребенка от страшной болезни — рака", — приводит пресс-служба слова настоятельницы монастыря игуменьи Феодосии.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.