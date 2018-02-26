ЕС надеется на скорое решение проблемы с закрытием храма Гроба Господня

БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз надеется на скорейшее решение проблемы, которая привела к закрытию храма Гроба Господня, не принимающего туристов и паломников в знак протеста против планов городских властей взимать муниципальный налог с церковной недвижимости, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я хочу сделать заявление в связи с закрытием вчера храма Гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против некоторых запланированных или объявленных израильских шагов. Мы надеемся, что решение может быть быстро найдено. Иерусалим – священный город трех монотеистических религий, его особый статус и характер должен всеми сохраняться и защищаться", — сказала Могерини журналистам.

Решение, которое сами священники называют беспрецедентным, было совместно принято греко-православной, армянской и католической церквями, которые, образуя "святогробское братство", коллективно управляют величайшей святыней христианства, воздвигнутой на месте казни, погребения и воскрешения Иисуса.

Иерусалимские власти требуют от христианских конфессий начать платить муниципальный налог со всей их недвижимости, кроме непосредственно молельных домов, и уже приступили к арестам счетов, выставив неустойку за предшествующие годы. В мэрии подсчитали, что общая задолженность церквей перед городским бюджетом превышает 186 миллионов долларов.

Церкви отказываются подчиняться требованию муниципалитета и трактуют его действия как покушение на многолетний "статус-кво", который сложился в их отношениях со светскими властями.