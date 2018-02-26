Патриарх Кирилл служил каждый день с начала поста, несмотря на болезнь

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перенес пневмонию, что не помешало ему совершать ежедневные богослужения на первой седмице Великого поста, сообщил РИА Новости глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

"Первую неделю Великого поста Святейший Патриарх Кирилл совершал ежедневные богослужения в храмах и монастырях Москвы. Традицию совершать все богослужения первой и страстной недель он унаследовал от своего наставника митрополита Никодима. В то время это не вписывалось в привычный строй архиерейской жизни, с одной ЛПД и чтением канона Андрея Критского. Сам Патриарх этой традиции следует неукоснительно каждый год, и его огорчает, когда он ее не может исполнять целиком", — рассказал священник.

При этом он добавил, что предстоятель Русской церкви на днях перенес пневмонию, что не помешало ему возглавлять богослужения. "Доктор очень расстраивался и пытался отговорить его от участия в службах, но стремлению к молитве на первой неделе сложно противопоставить какие-то аргументы", — отметил Волков.

Пресс-секретарь также сообщил, что в настоящее время состояние здоровья первоиерарха нормальное, но при этом попросил всех верующих молиться. "Молитесь, пожалуйста, о здравии нашего предстоятеля, впереди сложный график", — заключил священнослужитель.