Первое воскресение Великого поста уже свыше 1000 лет называется Неделей торжества православия. Праздник, установленный в честь победы над противниками почитания иконописных изображений, сегодня символизирует торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. Чем провинился перед верующими граф Толстой, ждет ли грешника ад после смерти и какую икру можно есть за праздничным столом — в материале РИА Новости. © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Перейти в фотобанк Скоромное — в сторону. Как не располнеть во время Великого поста

В 787 году на VII Вселенском соборе православная Церковь утвердила догмат об иконах. Тем самым завершился многолетний период борьбы византийских императоров с изображенями святых. По свидетельствам современников, "одни иконы ввергались в болото, другие — в море, третьи — в огонь, были рассекаемы и раздробляемы секирами, те иконы, которые находились на церковных стенах, сострагивались железом". Множество монахов подверглись гонениям и были замучены и казнены, иконоборчество захватило всю империю и стало последней глобальной ересью в христианской истории.

"В этот день мы кланяемся иконам и благодарим Господа за святыни, помогающие нам спастись. Но я хочу попросить: отдавая дань благоговения святым иконам и мощам, не забывайте, что главная икона — это сам человек, тот, кто находится рядом с нами. Люди вокруг — не только наши братья и сестры, но и образы, потому что каждый человек создан по образу и подобию Божию", — говорит архиепископ Якутский и Ленский Роман.

Толстой и вечные муки

К XI веку в Церкви сложился особый чин торжества православия, а к XIV-му он был дополнен текстами, излагающими православные догматы, провозглашающими торжество церкви над всеми существовавшими ересями и расколами и вечную память всем и защитникам веры. Особое место в службе заняли анафемы (признание окончательного разрыва с церковным учением) тем, кто тяжко согрешил против православия.

"У нас анафема воспринимается как проклятие, а это совсем другое. Еретик проклинает сам себя, а Церковь просто признает, что человек,пусть даже и именующий себя христианином, вдет себя так, что к ней больше не имеет никакого отношения. Например, Лев Толстой это классический еретик-гностик, не признающий Христа Богом. Он ничего нового не придумал; дьявол вообще ничего нового изобрести не может", — считает иеромонах Украинской православной церкви Московского патриархата Феодорит (Сеньчуков).

Знаменитый писатель отверг учение о троичности Бога, значение церковных таинств, воскресение из мертвых Иисуса Христа. Православную веру он называл "коварной и вредной ложью", тем не менее, перед смертью Толстой пытался встретиться с оптинским старцем Иосифом, впоследствии прославленным в лике святых. Так же анафеме предан и знаменитый богослов первых веков христианства Ориген — в частности, за то, что утверждал отсутствие ада и вечных мук.

"Мы уповаем на милость Господню, но не можем быть взять и утвердить, что Он возьмет и всех помилует. Зная из Священного Писания, что сатана и те, кто ему служит, пойдут в серное озеро где и исчезнут навсегда, мы можем лишь уповать на эту милость. Но конкретно ничего такого Господь человеку не обещал", — убежден отец Феодорит.

Незаметный праздник

Но торжество православия — это не господство православной доктрины и не установление таких церковно-государственных отношений, при которых Церкви дается преимущество, а остальные лишаются права на провозглашение своих взглядов, подчеркивает настоятель храма преподобного Серафима Саровского в московском Сити, известный религиозный публицист протоиерей Максим Козлов. По словам священника, это просто свидетельство божественной истины, к тому же зачастую совершенно незаметное.

"Если мы выглянем в окно, пройдем по улицам наших городов, и нам придет в голову мысль о том, что не видим мы этого торжества, что жизнь людей как проходила, так и проходит, что очереди в мясных лавках если и сократились, то незначительно, что культ наживы, развлечений и комфорта как критерия собственного благополучия если и сократился, то для очень небольшой части наших соотечественников и наших современников, если из-за этого сердце наше поколеблется и из него вырвется вопрос: "Господи! А где же Торжество Твоего Православия?", то ответим словами Христа "да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте", — размышляет протоиерей.

Омары и икра

Торжество православия Церковь отмечает в первое воскресенье Великого поста. Оно завершает самую строгую его неделю. По уставу, в этот день, как и во все постные выходные, можно есть пищу с елеем (маслом) и пить вино — но не больше двух чаш. Также, по словам отца Феодорита, допустимо употреблять в пищу омаров, устриц и прочие морепродукты, которые по Типикону приравниваются к маслу.

"Интересно, что в Греции по субботам и воскресеньям Великого поста так же можно есть неочищенную от пленки икру, наподобие селедочной. В России традиционно икру можно вкушать только один раз за пост, перед Вербным воскресением, греки же в этот день просто переходят на зернистую. Хорошо быть греком", — смеется иеромонах.

А известный старец архимандрит Павел Груздев, переживший советские лагеря, ссылку в Казахстан, пытки и издевательства со стороны следователей и заключенных, так описывал свою встречу с "торжеством православия":

"Тугаев, 47-й год. Ночь. Очередь за хлебом. Под утро открывается окошечко и объявляют, что хлеба на всех не хватит: "Не стойте". А в очереди женщина с двумя детьми, такие исхудалые, в чем душа держится, и ясно, что хлеба им не достанется. Выходит мужчина, он по очереди шестой или седьмой, прилично одетый — не нам чета. Берет женщину за руку и ведет с детьми на свое место:

— Стойте здесь.

— А как же вы?

Тот лишь махнул в ответ рукой".