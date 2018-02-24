РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Монастырь за колючей проволокой: как выжить монаху в воинской части

08:0024.02.2018
(обновлено: 08:14 24.02.2018)
04961
© РИА Новости / Алексей Михеев Трудники и монахи монастыря на богослуженииТрудники и монахи монастыря на богослужении
© РИА Новости / Алексей Михеев

Алексей Михеев

"У вас пропуск точно есть? Я за вас отвечать не собираюсь", — ворчит водитель полусекретного автобуса, раз в два часа курсирующего между железнодорожной станцией Арсаки и подразделением инженерных войск, расположенным во владимирских лесах. Много лет отправить сюда сына было мечтой любой матери призывника, не желавшей родному чаду ужасов "дедовщины". Причина проста — на территории воинской части находится Смоленский Зосимов монастырь. О том, легко ли жить монаху за колючей проволокой, нужно ли духовенству освящать автоматы Калашникова и ракеты с ядерной боеголовкой и что может сделать Церковь, чтобы облегчить жизнь срочнику, — в материале РИА Новости.

Воинскую часть 42754 не просто так прозывали "православным полком". Уникальные взаимоотношения между монастырем и командованием подразделения позволяли солдатам трудиться в обители. Братия тоже в долгу не оставалась — несколько призывников были крещены в монастырском храме, а за отсутствие "неуставных отношений" часть постоянно приводили в пример в Генштабе. Здесь был создан солдатский церковный хор — победитель многих фестивалей и конкурсов, участник патриарших богослужений.

Капелланы ВДВ на учениях
© Фото : из личного архива протоиерея Михаила Васильева
"Осколок попал в мобильник": опасные будни военного священника
"Солдаты часто выражали желание помочь монастырю своими профессиональными навыками. И командование всегда шло навстречу, соглашалось, чтобы солдаты трудились здесь, в монастыре, приходя только утром и вечером на построение. Очень многие каждые выходные посещали службу", — рассказывает настоятель Зосимовой пустыни игумен Серафим (Семилетов).

Но однажды все изменилось — один из местных жителей напал на караул, ранил военнослужащего, завладел оружием и сбежал. Высокие комиссии из Москвы, расследовавшие инцидент, в числе прочего постановили всякую "неуставную деятельность" прекратить.

© РИА Новости / Алексей Михеев Настоятель монастыря Зосимова пустынь игумен Серафим
© РИА Новости / Алексей Михеев
Настоятель монастыря Зосимова пустынь игумен Серафим

Семейная жизнь в монашеской келье

Сотрудники полиции задерживают православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) на митинге оппозиции на Болотной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл недоволен числом православной молодежи
"Но отношение хорошее сохранилось. Здесь понимают, что мы соработники, а не противники. И до сих пор, если очень нужно что-то сделать, а рук не хватает, мы просим помочь. Надо было крыльцо у храма построить — это очень тяжелые земляные работы, а у нас ни сил, ни инструментов нет. И ребята несколько дней нам помогали", — продолжает отец Серафим.

Обитель производит двойственное впечатление. Пережившая расцвет в начале ХХ века, когда сюда к знаменитым старцам ежедневно приезжали сотни паломников, при советской власти она была закрыта. До 1990-х годов ее постройки использовались под хозяйственные нужды и казармы, и в совершенно не приспособленных для семейного быта помещениях до сих пор живут порядка двадцати семей — ни власти, ни Минобороны переселять их не хотят.

В монастыре же всего 14 насельников, включая настоятеля. Они с трудом справляются с доставшимся им огромным наследством, но не унывают.

© РИА Новости / Алексей Михеев Настоятель Зосимовой пустыни священноигумен Серафим на богослужении
© РИА Новости / Алексей Михеев
Настоятель Зосимовой пустыни священноигумен Серафим на богослужении

"Мы начали проводить беседы с людьми — монастырь же должен нести "свет миру". К нам приезжают из других областей просто послушать и поговорить, наверное, не везде в храмах это возможно. И радостно видеть солдат, которые к нам приходят, интересуются верой. Никто их не принуждает, просто Господь касается их сердца, и мы должны поддерживать этот интерес", — рассуждает отец Серафим.

© РИА Новости / Алексей Михеев Трудники и монахи монастыря на богослужении
© РИА Новости / Алексей Михеев
Трудники и монахи монастыря на богослужении

Не уйти в лес

Гробница со скульптурным образом Ильи Муромца и частицей его мощей в Спасо-Преображенском монастыре в Муроме
© Фото предоставлено Муромской епархией Русской православной церкви
Загадка Ильи Муромца: как легендарный богатырь стал русским святым
В главном монастырском храме хранятся мощи епископа Вязниковского, священномученика Германа (Ряшенцева), расстрелянного в 1937 году. Он считал, что в монастырь с многочисленными паломниками проникает мирской дух, и специально скупал земли вокруг обители, чтобы никто не селился рядом. Нынешний игумен видит в изоляции и плюсы, и минусы.

"Мы стараемся принимать всех — под свою ответственность. Даже если у людей нет пропуска. Плохо, когда не все могут приехать, но и большого наплыва людей, способного смутить братию, нет. А с другой стороны, тех, кто хотел бы прийти сюда жить, отпугивает наше расположение. Несвобода. Например, захочу я пойти помолиться в лес — и не могу этого сделать. Потому что КПП закрыт и есть приказ никого не пропускать. Обо всем нужно договариваться каждый день, жить с оглядкой на то, что любое твое действие нужно согласовывать. Это не очень по-монашески", — сетует он.

Тем не менее в храме по выходным около сотни молящихся, что очень много по меркам владимирского захолустья. Как и везде за пределами столиц, здесь очень не хватает священников, почти все они вынуждены служить в нескольких храмах, зачастую находящихся далеко друг от друга.

© РИА Новости / Алексей Михеев Православный монастырь Зосимова пустынь на территории части инженерных войск в Арсаках
© РИА Новости / Алексей Михеев
Православный монастырь Зосимова пустынь на территории части инженерных войск в Арсаках

Ко всему прочему, в Зосимовой очень ждут кого-то, кто смог бы петь на службах вместо военнослужащих.

"У нас в роте был третий взвод, там служили те, кто умел петь и знал богослужение, а остальные просто приходили в выходные на службы. Но они и называли себя православными, и действительно вели себя как настоящие верующие", — свидетельствует выпускник Российского православного университета Федор Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Михеев Главный храм Зосимовой Смоленской пустыни
© РИА Новости / Алексей Михеев
Главный храм Зосимовой Смоленской пустыни

Куда долетит освященная ракета

Архиерейский собор Русской православной церкви проходит в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Уйти из мира в Cеть": запретят ли монахам интернет
"Монах подобен воину, идущему на брань, который отовсюду ограждает тело свое полным вооружением, трезвится до самой победы и беспокоится, чтобы вдруг не напал на него враг и чтобы ему, если не примет предосторожностей, не попасть в плен", — писал в IV веке один из великих учителей христианства, преподобный Ефрем Сирин. Сейчас священники на камеры освящают стратегические бомбардировщики и подводные ракетоносцы. Как к этому относятся в "военном" монастыре?

"Есть в Церкви понятие снисхождения — икономии — к людским немощам и обстоятельствам жизни. И мне кажется, освящение оружия и есть такое снисхождение. Ведь в древней Церкви воин, который приходил с войны, даже защищая свое отечество, должен был три года не причащаться. С одной стороны, это действительно подвиг — жертвовать жизнью ради благополучия родины, своих близких, а с другой — ты убиваешь людей", — размышляет настоятель Зосимовой пустыни.

Он полагает, что есть ситуации, когда злу необходимо давать отпор: когда оно угрожает не только тебе, но и окружающим. "Если действовать в отношении зла только таким образом, что нужно потерпеть — захватили Петербург, ну пусть и Москву тогда, — так же нельзя, наверное, да?" — смеется он. Если можно остановить зло, то нужно это делать. А вот ракеты — дело плохое.

"Лучше покропить святой водой офицеров, которые рядом стоят! Может, боятся, что ракета не туда полетит, не там упадет. Я читал, что освящают автоматы Калашникова — вот это явный перебор. Наверное, можно объяснить такое опять же снисхождением к людям, которым страшно брать оружие в руки, и они нуждаются в какой-то защите. Но тогда не нужно распространять эту информацию по всем каналам, а если это невозможно, то и пробовать не стоит", — убежден отец Серафим.

© РИА Новости / Алексей Михеев Православный монастырь Зосимова пустынь на территории части Инженерных войск в Арсаках
© РИА Новости / Алексей Михеев
Православный монастырь Зосимова пустынь на территории части Инженерных войск в Арсаках

Нашу беседу прерывают — одному из братьев стало плохо, тяжелый приступ аритмии, и он просит его причастить. Настоятель извиняется и убегает. За окном более чем скромных настоятельских покоев старый монах в минус двадцать чистит от снега дорожку между старыми красными монастырскими строениями. На автобусной остановке в снег вморожены пустые бутылки, а на покореженной стенке огромными буквами написано "Я люблю тебя". Лозунг "Сплав науки и отваги — инженерные войска" утопает в сугробах, над ним до сих пор висит билборд с портретами участников солдатского церковного хора. Но отец Серафим сдаваться не намерен.

"Мы музей открыли нашей обители, очень интересный. Договоримся с командованием, придут ребята — и им интересно, и мы пользу принесем", — улыбается он.

© РИА Новости / Алексей Михеев На территории воинской части 42754 рядом с Зосимовой пустынью
© РИА Новости / Алексей Михеев
На территории воинской части 42754 рядом с Зосимовой пустынью
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена