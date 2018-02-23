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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Религиозные праздники 24 февраля

12:0023.02.2018
(обновлено: 14:08 23.02.2018)
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24 февраля, в первую субботу Велмкого поста, православные верующие чтут память великомученика Феодора Тирона.

Великомученик Феодор Тирон

Согласно житию, Феодор был воином мармаритского полка в городе Амасии (Малая Азия) и принял мученическую смерть во время Великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане и его соправителе Галерии.

Христианские историки Лактанций и Евсевий Кесарийский утверждают, что именно Галерий был зачинщиком кампании жестких репрессий и вдохновителем четвертого, изданного в 304 году, указа, обязывавшего всех христиан под страхом смертной казни приносить жертвы римским богам.

По преданию, Феодору Тирону было дано на размышление несколько дней, во время которых он усиленно молился, а когда его привели на суд к градоначальнику Публию, исповедовал себя христианином. Его отправили в тюрьму, пытали — в том числе, голодом — и, не добившись отречения, сожгли живьем на костре. Останки мученика похоронила в своем доме в городе Евхаитах христианка Евсевия, а позднее мощи святого были перенесены в Константинополь, откуда впоследствии их увезли в Венецию, и именно Феодор Тирон считался покровителем этого города, пока туда не перенесли мощи апостола Марка.

Однако в православном каноне празднование дня памяти этого святого связано с легендарным событием, произошедшем, по преданию, полвека спустя после его мученической кончины, во времена правления императора Юлиана Отступника. По его приказу все продукты, продававшиеся на рынках Константинополя, стали окроплять жертвенной кровью, тем самым практически лишая христиан пропитания — решение вполне в духе этого экзальтированного императора-декадента, испытывавшего болезненное любопытство к оккультизму.

Стремясь вернуть империю к язычеству, он не находил общего языка ни с языческими жрецами, ни с простыми людьми, которым его оккультные опыты казались опасным колдовством. Поэтому Юлиану хватило здравого смысла, пользуясь властью, не прибегать к прямому насилию над христианами, которых к тому времени среди горожан Азии и Сирии, Египта и Африки, Балкан и Италии было большинство. Он знал, что ответом на прежние гонения были мученичество и исповедничество и умножение числа христиан.

Ученик блаженного Августина Павел Орозий писал: "Преследуя христианскую религию скорее хитростью, нежели открытым насилием, он старался побуждать людей больше наградами к тому, чтобы те отвергли Христа и приняли культ идолов, нежели принуждать пытками".

Он увольнял христиан из армии и с государственной службы, лишил христианских клириков привилегий, дарованных им Константином, велел возвратить язычниками отобранные у них храмы, вернул из ссылки осужденных христианами еритиков, чтобы расколоть церковь изнутри. Юлиан не запрещал христианам исповедовать свою религию и не подвергал их репрессиям за саму веру, но убийства христиан языческой чернью оставлял безнаказанными.

Так что поставить константинопольских христиан перед выбором — умереть с голоду или фактически принять участие в языческом жертвоприношении — вполне в его характере.

Но, по преданию, когда этот приказ был отдан, Константинопольскому архиепископу Евдоксию во сне явился святой Феодор Тирон и, предупредив его о замысле императора, велел употреблять в пищу коливо (кутью) — разваренные зерна пшеницы (символ Воскресения), подслащенные медом (символ вечного блаженства) — благо какие-то запасы зерна были тогда в каждом доме.

В память об этом впоследствии было установлено празднование в честь святого Феодора, совершаемое в первую субботу Великого поста с освящением колива и раздачей его верующим. Первое описание этого праздника оставил Константинопольский патриархом Нектарий, возглавлявшим эту кафедру в 381-397 годах: именно он тогда именовался Торжеством Православия — как победа христиан над коварством язычников.

В IX веке в первое великопостное воскресение стали отмечать победу православия над иконоборчеством, а память мученика Феодора Тирона была перенесена на субботу, однако смысл этого первого великопостного праздника остался прежним — торжество православия.

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