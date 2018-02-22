Патриарх Кирилл призвал паству побольше молчать

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с проповедью в соборе Покрова Божией Матери Новоспасского монастыря, призвал паству побольше молчать, чтобы избегать пустословия.

"Пустословие — не пустая забава, не просто безобидное времяпрепровождение. Пустословие является опасным пороком… Оно передает слушающим то, что можно назвать отрицательной энергией. Пустое слово обладает отрицательным зарядом, но оно обладает зарядом. Оно разрушает внутренний мир человека. И делает это исподволь", — приводятся слова патриарха на сайте Русской православной церкви.

По его словам, есть только один способ избавиться от пустословия – молчание. Предстоятель Русской церкви призвал верующих обратиться к Господу, чтобы Он оградил всех от пустых слов и внешних влияний, способных разрушать внутренний мир.

"Единственным средством (избавления от пустословия – ред.) является молчание. Молчание — это тоже очень ценная часть человеческой жизни. Когда мы молчим, мы можем думать, мы можем анализировать самих себя, окружающую нас действительность, людей, с которыми мы сталкиваемся. Мы можем делать правильные выводы, которые помогут нам устроить свою жизнь, правильно устроить общение с другими", — убежден первоиерарх.

Он подчеркнул, что лучший способ научиться молчать – ходить в храм. "Пребывание в храме является жизненно необходимым для человека. Здесь мы не только молимся Господу, не только слышим замечательные слова молитв, не только слышим дивную церковную музыку, прекрасные песнопения, не только созерцаем красоту икон, но мы еще и молчим. У нас появляется шанс о многом подумать, сконцентрировать свои силы и набраться этих сил для того, чтобы вести праведную жизнь, в первую очередь, стараясь не разрушать свой внутренний мир пустыми словами", — заключил патриарх Кирилл.