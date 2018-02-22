МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Известный американский проповедник Билли Грэм, скончавшийся в возрасте 99 лет, очень полюбил Россию и ее жителей после своего первого визита в страну в 1982 году, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятники) Сергей Ряховский.

Грэм считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей США. Он известен массовыми проповедями и кампаниями по всему миру. Грэм также был неформальным советником ряда президентов США, за что получил прозвище "совесть Америки". Он являлся пастором Южной баптистской конвенции — крупнейшего объединения баптистов. За десятилетия проповедей его общая аудитория составила более двух миллиардов человек.

"Это человек, который всегда говорил только о Христе, только о вере, только о христианстве, только о семейных и духовных ценностях", — отмечает Ряховский.

Он рассказал про первый визит Грэма в Советский союз "в качестве туриста" в 1982 году и его молитву на богослужении в Елоховском кафедральном соборе вместе с тогдашним предстоятелем Русской церкви патриархом Пименом.

"Это было очень мощно: две крупнейшие христианские конфессии – протестанты и православные – в советские годы молятся вместе. А ведь Билли Грэм писал в своих книгах, что советская система является "системой зла", именно у него Рейган перенял выражение "империя зла". В Елоховском соборе Билли Грэм и патриарх Пимен говорили в унисон – и с того момента Грэм радикально поменял свое отношение к жившим в СССР людям. Он очень сильно полюбил их", — сказал Ряховский.

После этого Грэм приезжал в Россию несколько раз. Кроме того, он, как отметил главный епископ РОСХВЕ, неоднократно встречался с российским духовенством. Последним из российских духовных деятелей, которые встречались с Грэмом, отметил Ряховский, был глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Пастор назвал Грэма человеком "высочайшего духа, смирения и кротости", несмотря на то, что он обладал неимоверной популярностью, собирая на своих проповедях целые стадионы. "Не он приезжал к президентам, а президенты к нему домой. Причем разные приезжали к нему – и демократы и республиканцы", — подчеркивает Ряховский.

По данным ряда американских СМИ, похороны Грэма состоятся 2 марта в Северной Каролине.