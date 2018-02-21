Священник: Церковь - собрание грешных, а святые ходят в консерваторию

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Настоятель храма святой мученицы Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский в ходе мультимедийной лекции в МИА "Россия сегодня" рассказал об основных задачах во время Великого поста, призвал верующих "почаще доверять Богу", а также напомнил о том, что "любовь и мир выше любых правил".

По словам отца Владимира, наступивший пост называется Великим, потому что в это время верующие "идут Христовым путем" — подражают Спасителю, который 40 дней строго постился в пустыне. Это подходящее время, чтобы "начать путь самоочищения" и "научиться молиться – разговаривать с Богом, каяться, бороться с грехами, творить добрые дела, радоваться и за все благодарить".

То, что во время Великого поста налагают на себя определенные ограничения зачастую даже люди, которые в Церковь вообще не ходят или ходят очень редко, является естественным стремлением человека к святости, и Великий пост – это "прикосновение к святости".

Два крыла человека

"Для церковного сознания есть две незыблемые вещи, которые могут человека, вопреки законам земного притяжения, оторвать, чуть-чуть приподнять над землей — это покаяние и благодарение. Они, как два крыла, поднимают человека… Нужно внутреннее ощущение своей греховности. Нужно уметь научиться благодарить за все Бога и людей. И весь Великий пост на этом сосредоточен", — сказал священнослужитель.

То, что такое внимание уделяется покаянию, показывает, что "Церковь — это не сборище святых, это собрание грешных людей, которые пришли в церковь каяться". "Святые, как я шучу, ходят в консерваторию и на лекции, а грешники ходят в церковь плакать о себе и каяться", — провел аналогию отец Владимир.

Современный человек, признал он, гибнет "от гордости, саможаления, тщеславия", творит с "маленькую пригоршню" добрых дел, живет "в страшном унынии" и не умеет "ценить дарованное".

"Современная жизнь — это жизнь унылых людей. Мы встречаемся для того, чтобы пожаловаться друг другу, какие отвратительные вокруг нас люди. Власти отвратительные, начальник ужасный, экономика, которая довлеет над тобой, здание построено там неправильно, и снег здесь не убран, и стоянки нет для машины, и вообще все отвратительно, и гадко, и черно вокруг… И стоят люди и радостно рассказывают о том, как им гадостно. Надо хотя бы в Великий пост как-то себя ограничить от всего этого", — сказал отец Владимир.

По его словам, пост – это "оставление того, что оскверняет твою жизнь, дело тут не в пище".

"Свой крест есть у каждого"

"Пост – это есть и самое настоящее крестоношение, — продолжил священник. — Господь сказал: "возьми крест свой и следуй за мной". Тут очень интересная вещь — в слове "свой". Потому что это не общий крест – у каждого человека он свой. Свои обстоятельства, совершенно не похожие на других. И нам не надо мериться тяжестью креста: мы не знаем весь вес креста другого человека. И мы должны с большим сочувствием, солидарностью и уважением относиться к кресту каждого. И для великого разбойника есть этот крест, и для, наоборот, святого человека, и для всех людей. Вот мы говорим: "богатые тоже плачут". Это как раз разговор о кресте, который есть у всех".

Для того, чтобы "понять и не преувеличивать вес своего креста", добавил отец Владимир, человек должен "присматриваться к тому, что вообще делается вокруг".

"Вот священник, врач как никто другой знает, сколько вокруг страдания, и какие мы баловни судьбы. Как нас Господь держит, как мы говорим, "у Христа за пазухой" – в горсти лелеет, дышит на нас, и вообще смотрит и сожалеет. Чтобы это понять, нужно посмотреть вокруг – что делается у других людей, какие у них испытания, какие страшные кресты они несут", — отметил Вигилянский.

Настоятель Татьянинского храма также призвал слушателей "почаще доверять Богу и говорить самому себе: "Господи, я вручаю эту ситуацию в твои руки".

"Про себя я могу сказать: у меня десятки показательных историй, когда в безвыходной ситуации Господь такие вещи устраивал в жизни, что они разрешались, – когда я вручал эту ситуацию Богу", — заключил священнослужитель.