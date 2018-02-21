МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ячейки группировки "Исламское государство"* еще остаются во многих странах мира, в том числе в России, ИГ* не побеждена окончательно, заявил в среду глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы, возможно, покончили с ИГ* как географической реальностью, но люди-то все остались", — заявил митрополит Иларион на заседании международной комиссии президентского совета по взаимодействию с религиозными объединениями.
"Все эти люди сейчас как крысы разбежались по всему миру — вот эти "спящие ячейки", к сожалению, не спящие. Они сейчас создаются повсюду, в том числе в нашей стране", — добавил он.
Поэтому, сказал представитель РПЦ, угроза со стороны ИГ* "стоит очень остро" и противодействие ей "должно быть одной из постоянных тем" взаимодействия между религиозными организациями России.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что ИГ* взяло ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре, однако доказательств причастности к убийству террористами предоставлено не было. При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России