Евреи Польши возмущены сравнением польских и еврейских участников Холокоста

ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Союз еврейских гмин (районов) Польши возмущен сравнением польских и еврейских участников Холокоста, говорится в заявлении, распространенном этой организацией в понедельник.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа.

До этого, отвечая на вопрос израильского журналиста, который поинтересовался, будет ли, в соответствии с новым польским законом, наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам, Моравецкий ответил: "Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — сказал польский премьер.

Эти слова польского премьера стали новым поводом для развития спора двух стран по поводу готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны. Нетаньяху заявил Моравецкому, что нет оснований сравнивать действия поляков и евреев во время Холокоста.

Союз еврейских гмин охарактеризовал слова польского премьер-министра как "переход границы, за которой уже только безумие".

По мнению Союза, уничтожение евреев было "преступлением немецкого государства", но поляки, участвовавшие в этом, были "достаточно многочисленными, чтобы нельзя было называть их участие "отдельными случаями".

Относительно евреев, причастных к преступлениям Холокоста, Союз считает, что их вина меньше, чем вина совершивших те же преступления поляков или украинцев. "Были и еврейские преступники, сотрудники полиции в гетто, как и отдельные предатели. В отличие от немецких военных, украинских и польских преступников, они действовали под давлением и прямым террором в ситуации, подобной той, в которой находились узники концлагерей", — говорится в заявлении.

"Сравнение их, действовавших под ужасным давлением, с польскими, украинскими или немецкими преступниками, которые от совершения преступления могли уклониться, является доказательством моральной слепоты", – отметили в Союзе еврейских гмин.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой. Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.