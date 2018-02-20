Участники Гиппократовского форума призвали власти вывести аборты из ОМС

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Участники Гиппократовского форума, собравшего придерживающихся принципов медицинской этики врачей, намерены обратиться к органам законодательной и исполнительной власти РФ с призывом вывести аборты из системы Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Резолюция была принята на первом Гиппократовском медицинском форуме "Здравоохранение, новые технологии и медицинская этика на страже жизни и здоровья детей", который проходит в Москве.

"Резолюцию с рекомендацией вывести аборты из системы ОМС планируется отправить в ближайшее время", — рассказал РИА Новости член оргкомитета форума священник Федор Лукьянов.

Документ, по его словам, подписали все участники оргкомитета. В их числе первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Как уточнили в оргкомитете, Гиппократовский форум был учрежден в мае 2017 года и "призван выделить и консолидировать в медицинском сообществе, а также в российском обществе тех его участников, кто словом и делом разделяет принципы медицинской этики, заложенные великим врачом древности Гиппократом".

Форум был инициирован Союзом педиатров России и Всемирным русским народным собором, главой которого является патриарх Кирилл. Напомним, предстоятель Русской церкви неоднократно призывал российские власти вывести аборты из системы ОМС.

В 2016 году патриарх Московский и всея Руси подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. Позднее предстоятель Русской православной церкви заявил РИА Новости, что запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом РПЦ считает целесообразным их вывод из системы ОМС.

В то же время министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что "Минздрав очень осторожно относится к этой идее", средства, которые могли бы высвободиться из ОМС в случае вывода оттуда абортов, невелики. В Минздраве отметили, что такое ограничение приведет к дискриминации, так как доступ к аборту получат только женщины, которые лучше информированы и располагают большими средствами.