Межрелигиозный совет РФ выступил с заявлением в связи с терактом в Кизляре

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

Цветы у Свято-Георгиевского храма в Кизляре, где 18 февраля местный житель открыл стрельбу из ружья по прихожанам

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Межрелигиозный совет России (МСР) назвал совершенное 18 февраля нападение на прихожан Георгиевского храма в Кизляре попыткой разжечь межрелигиозную рознь и обратился "ко всем с призывом воздержаться от провокационных действий".

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.

"Мы, главы и представители традиционных религий России, с глубокой болью восприняли известие о нападении на православных верующих в Кизляре, жертвами которого стали пять человек. Убийца совершил нападение в Прощеное воскресенье – день, когда православные христиане по традиции стараются примириться со всеми. Это изобличает человеконенавистническую идеологию экстремизма, показывая истинное лицо служителей сатаны, прикрывающих свои преступные деяния именем Бога", — говорится в распространенном во вторник заявлении МСР.

Духовные лидеры отметили, что "целью террориста и его вдохновителей является разжигание межрелигиозной розни, разрушение многовековых традиций мирного сосуществования христиан и мусульман в России". Религиозные лидеры страны призвали сделать все возможное, чтобы не допустить этого.

"В эти скорбные дни обращаемся ко всем с призывом воздержаться от провокационных действий. Террористический акт в Кизляре вновь и вновь заставляет всех нас обратить внимание на опасность распространения экстремизма и нетерпимости, особенно в среде молодежи. В этой связи призываем российское государство, общественные и религиозные институты уделять самое пристальное внимание нравственному воспитанию молодых людей, призванному оградить их от экстремистской угрозы", — отмечается в заявлении.

По мнению авторов обращения, сегодня "детям и юношеству жизненно необходимо получать правильные представления о религии, уметь отличать исконные духовные традиции от привнесенных псевдорелигиозных учений и экстремистских сект".

"Призываем руководство и сотрудников спецслужб сделать все возможное, чтобы лица, примкнувшие к террористическим организациям и пропитанные человеконенавистнической идеологией, были выявлены и обезврежены до того, как они совершат преступления. Призываем все наше общество к миру, согласию и солидарности. Пусть постигшая нас общая беда еще теснее сплотит нас", — заключили духовные лидеры.