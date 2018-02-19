В начале поста епископ призвал "возвести добро в привычку" и помочь бедным

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Руководитель православной службы помощи "Милосердие" епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон в первый день Великого поста призвал верующих "научиться служить другим" и поддержать всех, кому на протяжении многих лет помогают волонтеры организации.



"Великий пост – это путь к пасхальной радости, которую дает нам встреча со Христом. Чтобы подготовится к ней, мы должны не только избегать греховных мыслей, слов и поступков, не только ограничивать себя в пище, но и научиться служить другим. Не проходить мимо чужой беды и помогать тем, кто нуждается в помощи", — считает глава "Милосердия".



По его словам, усердие к добрым делам в пост может стать "хорошей привычкой" и поможет сердечному участию стать частью повседневной жизни каждого человека.

В службе уверены, что доброе дело может быть небольшим и не обременительным, но оно будет много значить для людей, нуждающихся в поддержке. Например, раз в неделю можно прийти к одинокой бабушке и помочь ей с уборкой (записаться в добровольцы можно каждое воскресенье в 11:45 в храме святого благоверного царевича Димитрия при Первой Градской больнице на Ленинском проспекте) или привезти одежду для бездомных в "Ангар спасения" или вещи для мам с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации.

Так же в службе просят помочь малоимущим старикам и инвалидам продуктами питания. Их принимают каждый день в столичной Марфо-Мариинской обители. На специальной странице можно ознакомиться со всей информацией о том, какие вещи и продукты востребованы в различных проектах службы помощи "Милосердие". Там же можно найти адреса и часы работы проектов.

Православная служба помощи "Милосердие" сегодня объединяет 27 социальных проектов помощи, среди которых Свято-Спиридоньевская богадельня, центр помощи женщинам в кризисной ситуации "Дом для мамы", детская выездная паллиативная служба, служба помощи бездомным и многие другие. Свою миссию сотрудники службы видят в помощи наиболее нуждающимся и бедствующим, облегчении страданий и улучшении качества жизни подопечных, "выполняя тем самым заповедь о любви и через служение милосердия стать ближе к Богу".