Муфтий призвал сплотиться в ответ на убийство прихожан храма в Кизляре

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с убийствами в православном храме в дагестанском Кизляре, а также призвал россиян сплотиться в ответ на это преступление.

Пять пожилых женщин в дагестанском Кизляре стали жертвами стрельбы, которую устроил 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья в православном храме в Прощеное Воскресенье, еще четверо человек госпитализированы. Нападавший был ликвидирован на месте. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично выражаю чувство скорби и глубокие соболезнования всем, потерявшим родных и близких себе людей, в результате стрельбы, открытой сегодня в дагестанском Кизляре. Мы осуждаем поступок стрелявшего, подчеркивая, что он не может быть оправдан никакой религией или иными разумными мотивами", — приводятся слова Гайнутдина на сайте совета.

Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, стойкости и терпения.