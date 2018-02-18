МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава Совета раввинов Европы (СРЕ) Пинхас Гольдшмидт призвал европейских религиозных лидеров возглавить борьбу с любыми проявлениями экстремизма и радикализма, сообщили РИА Новости в пресс-службе СРЕ.

"Именно лидеры религиозных общин должны играть ведущую роль в противодействии радикализации. Именно эти лидеры — это те люди, которые могут своевременно выявить признаки возможной радикализации. Они же могут приложить максимум усилий, чтобы предупредить появление экстремистских настроений в своей общине", — заявил раввин на полях 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он напомнил, что после терактов в Париже в 2015 году Совет раввинов Европы опубликовал "Манифест по борьбе с экстремизмом". В нем, как отметил раввин, приводится ряд мер, которые могут предпринять религиозные общины для противодействия этому явлению.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира.

В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.