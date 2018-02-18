РПЦ не рекомендует прихожанам одергивать в храмах неподобающе одетых людей

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Прихожанам не стоит одергивать в храме людей, пришедших на службу в неподобающей одежде, так как это может навсегда отпугнуть человека от церкви, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Мы стараемся проводить очень большую работу с нашими прихожанами, с работниками и работницами свечных лавок в том отношении, чтобы они никогда не одергивали людей, пришедших в храм в неподобающей одежде", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, ношение женщинами юбок и платков при посещении церкви — это традиция, принятая в России, на Украине, в Белоруссии. Однако для ряда европейских стран, например, для Франции или Великобритании, это менее характерно, и женщины там чаще приходят в храм в брючном костюме, а на голову либо не надевают ничего, либо надевают шляпы.

В то же время представитель Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул необходимость уважения традиции. "Я думаю, что это нужно не для Бога, а для людей, потому что люди, приходя в храм, не должны отвлекаться на красивые наряды, на какие-то яркие одежды. И если тот или иной внешний вид человека может у кого-то вызвать соблазн, негодование или недоумение, то лучше этого избегать", — отметил председатель ОВЦС.