Католическая церковь признает Папу Римского Павла VI святым

ВАТИКАН, 17 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Павел VI, занимавший Апостольский престол с июня 1963 года по август 1978 года, будет канонизирован в этом году, объявил нынешний глава Римско-католической церкви Франциск.

"Я видел его, и он мне очень понравился. Павел VI в этом году станет святым", — заявил понтифик в ходе традиционной встречи со священниками Римской архиепархии по случаю начала Великого поста. Эта встреча состоялась в минувший четверг за закрытыми дверями Собора Св. Иоанна Крестителя на Латеранском холме, но тест папской беседы с клиром был обнародован службой печати Святого престола лишь в субботу.

Франциск напомнил, что два папы Римских, не столь давно возглавлявшие церковь (Иоанн XXIII и Иоанн Павел II), уже причислены к лику святых. "Процесс беатификации еще одного — Иоанна Павла I продолжается. А (почетный папа) Бенедикт XVI и я — на листе ожидания. Молитесь за нас!" — пошутил понтифик перед завершением встречи.

Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини (таково было мирское имя понтифика) родился 26 сентября 1897 года в городке Кончезио на севере Италии. В 1920 году был рукоположен в cан священника, после чего вскоре переехал в Рим для изучения канонического права и философии. Некоторое время работал в нунциатуре в Варшаве, исполнял другие поручения Святого престола за рубежом.

В 1937 году начал службу в Госсекретариате Ватикана под руководством кардинала Эудженио Пачелли, будущего Папы Пия XII, который в 1954 году назначил его архиепископом Милана. Четыре года спустя Папа Иоанн XXIII вручил ему пурпурную кардинальскую шапку.

Монтини был избран на Апостольский престол 21 июня 1963 года во время Второго Ватиканского собора. Он вошел в историю католицизма как реформатор, в частности, проведший крупную реорганизацию Римской курии, и активный проводник экуменизма. Так, в 1964 году он встретился на Святой земле с патриархом Константинопольским Афинагором, после чего были отменены взаимные анафемы, существовавшие с 1054 года.

Павел VI скончался 6 августа 1978 года. По инициативе Иоанна Павла II в 1993 году был начат длительный процесс по подготовке его беатификации. В 2012 году Конгрегации по канонизации святых вынесла положительное решение по данному вопросу. Позднее стало известно, что специальная комиссия признала чудо исцеления плода беременной женщины благодаря заступничеству Павла VI. 19 октября 2014 года он был причислен к лику блаженных Римско-католической церкви.