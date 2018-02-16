Медведев: традиции буддийского Сагаалгана сближают народы России

Прихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения Дугжууба в преддверии празднования Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме Дацан Гунзэчойнэй

Прихожане и священнослужители у ритуального костра во время обряда очищения Дугжууба в преддверии празднования Нового года в Санкт-Петербургском буддийском храме Дацан Гунзэчойнэй

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил буддистов страны с праздником Сагаалган и отметил, что его традиции сближают народы России.

"Этот праздник олицетворяет наступление нового года по лунному календарю, с началом Белого месяца связано ожидание тепла и обновления… Они (традиции) способствуют сближению народов России, помогают формированию у современного поколения правильного отношения к окружающему миру, понятия о добре и зле, чести и достоинстве, долге и справедливости, любви и доброте", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев отметил, что ценности буддизма и традиции Сагаалгана неотделимы от историко-культурного наследия России. Он подчеркнул, что традиционная сангха России активно содействует развитию межнационального и межконфессионального диалога, эффективного взаимодействия государства и религиозных организаций.

"Такая работа заслуживает глубокого уважения", — добавил премьер-министр.