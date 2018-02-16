Власти Петербурга настаивают, что законно передали Сампсониевский собор РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга разъяснил городскому управлению ФАС России (УФАС) свою позицию в рамках рассмотрения антимонопольного дела о возможном нарушении закона о защите конкуренции при передаче Сампсониевского собора в безвозмездное пользование РПЦ, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Петербурга.

В ноябре 2017 года УФАС, куда обратился депутат городского парламента Максим Резник, сообщило о выявлении признаков нарушения закона о защите конкуренции при передаче Сампсониевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Как следует из заявления Резника, с просьбой о передаче Сампсониевского собора РПЦ к городским властям обратилась Санкт-Петербургская епархия РПЦ. Комитет имущественных отношений издал распоряжение об использовании собора епархией, однако сам договор о передаче в безвозмездное пользование был заключен с другим юридическим лицом — приходом Сампсониевского собора, уточняло тогда УФАС.

Согласно разъяснениям комитета имущественных отношений, договор безвозмездного пользования в отношении нежилого фонда Сампсониевского собора (собор, колокольня, часовня и юбилейный домик) был заключен на основании распоряжения КИО от 26 августа 2016 года с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, которая и подавала соответствующую заявку. При этом договоры о пользовании музейными предметами заключались не городским имущественным ведомством, а государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор", и они, по утверждению КИО, подписаны с приходом Сампсониевского собора как с его фактическим пользователем.

"Договоры в отношении музейных предметов, расположенных в соборе, заключались не КИО, а СПб ГБУК "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор". Договоры заключены… с приходом, как с фактическим пользователем собора. Договоры утверждены министерством культуры РФ приказом от 23 декабря 2016 года… Данным приказом министерства культуры РФ разрешено передать музейные предметы собора приходу", — отмечается в сообщении КИО.

Как информирует комитет имущественных отношений, его позиция в настоящее время направлена в ФАС. Рассмотрение антимонопольного дела, касающегося передачи Сампсониевского собора в пользование РПЦ, назначено на 12 марта.

В октябре 2017 года Резник опубликовал ответ КСП на свой запрос с требованием проверить законность передачи РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге, который раньше принадлежал музею "Исаакиевский собор". Согласно тексту письма из КСП, договор на музейные предметы, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, заключенный между ГМП "Исаакиевский собор" и приходом Сампсониевского собора, не утвержден министерством культуры РФ. Резник сделал вывод, что "контрольно-счетные органы выявили грубые нарушения при передаче Сампсониевского Собора РПЦ" и заявил, что будет настаивать на глубокой и комплексной проверке в 2018 году. В ответ КСП сообщила, что вопрос правомерности передачи музейных экспонатов Сампсониевского собора в ведение РПЦ требует отдельной проверки.

Собор был официально передан в пользование Санкт-Петербургской епархии в феврале 2017 года.