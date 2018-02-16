В Приморье священников обязали сдать копии загранпаспортов в епархию

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Священнослужители Владивостокской епархии начали сдавать в епархиальное управление копии своих загранпаспортов после соответствующего распоряжения митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, сообщил РИА Новости представитель епархии.

Ранее протодиакон Андрей Кураев на своей странице в Facebook опубликовал копию документа – обращения правящего архиерея к священнослужителям Владивостокской епархии. В документе, в частности, указывается на то, что в последнее время участились дисциплинарные нарушения среди священнослужителей. Отмечается, что некоторые священники уезжают в отпуск без предупреждения, "клирики едут тайно на несколько дней для отдыха за границу". Документ обязывает сдать священников копии загранпаспортов. Для тех, кто не сдаст их до 1 марта, "применяются санкции вплоть до запрета в служении, говорится в тексте документа.

В канцелярии Владивостокской епархии РИА Новости подтвердили достоверность документа.

"Это внутренние дела епархии… Для этого (документа — ред.) есть веские основания, иначе обращения бы не было… Очень плохо, что документ попал в интернет – кто-то выложил его, хотя он был предназначен для внутреннего пользования", — сказал собеседник.

Он отметил, что священнослужители сдают копии загранпаспортов, и "все нормально к этому относятся".