Явлинский считает, что в Исаакиевском соборе должен сохраниться музей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге должен сохранить музейные функции.

"Конечно, должен быть сохранен музей (в Исаакиевском соборе — ред.). Я за уважительные отношения с Русской православной церковью, я человек православный, верующий. Но я хотел бы, чтобы это (решение — ред.) достигалось за счет взаимопонимания, а не за счет бюрократических решений", — сказал Явлинский на встрече с избирателями, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

С 2011 по 2016 годы Явлинский руководил фракцией "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты.