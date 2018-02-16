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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"За Клинтон и аборты". Сатанисты угрожают Белому дому

08:0016.02.2018
(обновлено: 08:16 16.02.2018)
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© AFP 2018 / Hector MataОператор снимает собравшихся на празднование 40-летия Церкви Сатаны в Голливуде, СШАОператор снимает собравшихся на празднование 40-летия Церкви Сатаны в Голливуде, США
© AFP 2018 / Hector Mata
Антон Скрипунов

Служители Сатаны наделали шума в США. За минувший месяц они развернули масштабную кампанию против запрета на аборты, преподнося себя как флагман "антитрамповского движения". О том, насколько сатанисты опасны для Белого дома, — в материале РИА Новости.

Тяжба века

Судебную тяжбу между сатанисткой Мэри Дэроу и властями штата Миссури американская пресса уже назвала "одним из величайших прецедентов в истории". В 2015 году Дэроу приехала в Сент-Луис, чтобы сделать аборт. Однако в клинике узнала, что сразу ей аборт не сделают. Дело в том, что Миссури — один из восьми штатов, где по закону с момента обращения до операции должно пройти 72 часа. За это время пациентка обязана пройти УЗИ, чтобы "посмотреть на плод", а также ознакомиться с брошюрой "Жизнь начинается с момента зачатия".

Сатанистка посчитала, что этот закон, во-первых, навязывает ей ценности другой религии. "Это коренной принцип нашей культуры и нашей страны — мы сами выбираем, во что верить", — заявил в суде ее адвокат Джеймс МакНотон.

Второе обвинение — в нарушении свободы вероисповедания. По мнению истицы, действующий в Миссури закон противоречит седьмой заповеди "Церкви Сатаны": "Тело человека неприкосновенно и подчиняется только его воле".

© AP Photo / Elise AmendolaСтатуя идола Бафомета в международной штаб-квартире Сатанинского храма в Салеме, штат Массачусетс
© AP Photo / Elise Amendola
Статуя идола Бафомета в международной штаб-квартире Сатанинского храма в Салеме, штат Массачусетс

В итоге судебное разбирательство спровоцировало в ряде американских штатов акции протеста против запрета на аборты. Возглавила их "Церковь Сатаны".

Городской заплыв на резиновых надувных женщинах Bubble Baba Challenge Nsk в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Американская церковь Сатаны увидела в секс-куклах спасение человечества
Ее отцом-основателем считается Антон ЛаВей — автор "Сатанинской Библии". Главная идея: рая не существует, поэтому надо сполна насладиться жизнью земной. Последователи "Церкви Сатаны" отрицают сверхъестественное, так что Сатана (Бафомет) для них скорее литературный персонаж, нежели божество.

Официальная статистика, по которой членов организации, основанной в 1966 году, насчитывалось десять тысяч человек, относится аж к 1973 году. После этого данные не публиковались, хотя исследователи утверждают, что число сатанистов неуклонно растет, замечает старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев.

"В плавильном котле религиозной ситуации США вряд ли можно всерьез говорить о силе или влиянии "Церкви Сатаны" или других сатанинских групп. Сегодня сатанизм — не более чем совокупность маргинальных контркультурных групп", — отмечает Костылев.

Трамп наоборот

В январе в центре скандала оказалась Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон, поздравившая в твиттере "Церковь Сатаны" с Новым годом. В итоге ее окрестили "служительницей сатанинского культа".

"Я методистка, а мой муж — иудей", — оправдывалась она. Но общественность не убедила. В соцсетях ей тут же припомнили сексуальный скандал с отцом — мол, о какой религиозности тут вообще можно говорить.

Посты от имени "Церкви Сатаны" часто называют "твитами Трампа наоборот": лаконичные яркие высказывания на самые разные темы тут же подхватывают и тиражируют многие американские издания.

Одновременно с шумихой вокруг Клинтон СМИ принялись раскручивать "Церковь Сатаны" как главного противника консервативной повестки Трампа и его сторонников. То же движение против ограничений на аборты стало, по сути, ответом на антиабортную кампанию, развернутую с подачи президента в прошлом году.

"Сатанизм никогда не стремился к включению в стадо, но праздновал свою независимость от него", — утверждает Рут Вейц, магистр "Церкви Сатаны".

"Виноват дьявол"

Американские СМИ отмечают, что сатанизм в США превратился в движение недовольных Трампом и его повесткой. На днях сатанисты развесили флаги с ЛГБТ-символикой прямо на надгробиях одного из кладбищ в штате Миссисипи. И объясняли, что выступают против "евангельских фанатиков", стремящихся, по их мнению, уничтожить геев. Свою акцию они окрестили "розовой мессой".

Пентаграмма
© Depositphotos / borjomi88
"Христиане — вон!": российские сатанисты готовятся к страшному
"Почему религия должна быть выше ориентации? Почему сексуальная ориентация может подвергаться дискриминации, а религиозные деятели, выступающие против геев, остаются безнаказанными?" — возмущается сатанист Люсьен Гривз.

В перепалку с сатанистами тут же вступили те самые "евангельские фанатики", которые видят в Трампе не иначе как "помазанника Божия". Известный проповедник Джоэл Ричардсон, например, объяснил крайне низкий рейтинг президента происками дьявола и его служителей.

"Он (Трамп. — Прим. ред.) совершает нечто очень мощное. И именно по этой причине ярость сатаны — иррациональная ярость — направлена на этого человека", — убежден пастор.

Акции сатанистов по всей Америке лишь подтвердили опасения аналитиков, которые еще в ходе президентских выборов предсказывали глубокий раскол в американском обществе. По всей видимости, внутриполитический разлад отныне будет все чаще подаваться не как противостояние консервативных республиканцев и либеральных демократов, а как настоящая битва темных и светлых сил.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне
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Религия и мировоззрение
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