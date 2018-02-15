В Церкви рассказали, кто получил гуманитарную помощь в Дамаске

Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, иеромонах Стефан (Игумнов) во время раздачи гуманитарной помощи в палаточном лагере для сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане

Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, иеромонах Стефан (Игумнов) во время раздачи гуманитарной помощи в палаточном лагере для сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Коробки с гуманитарной помощью из РФ были розданы сирийцам, бежавшим от войны в Дамаск, каждая коробка попала к конкретному человеку, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Межрелигиозная делегация Рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ с 3 по 9 февраля посетила Сирию и Ливан, куда была доставлена беспрецедентная по объемам партия гуманитарной помощи, средства на которую были собраны российскими верующими. Груз весом 77 тонн раздали нуждающимся в Дамаске и Алеппо, а также в лагере беженцев в долине Бекаа на ливанско-сирийской границе. Вес каждой коробки составлял 25 килограмм, внутри – продуктовый набор, собранный, по словам Игумнова, согласно насущным потребностям жителей Сирии.

"Благодарность всем, за то, что сбор средств на самом деле не самая сложная задача. … Гораздо сложнее в условиях войны эту помощь доставлять и правильно распределять, потому что не секрет, что в военных условиях бывают и злоупотребления с распределением помощи, и не всегда она достигает нужного адресата. Правильно выстроить работу – это больше половины дела", — заявил Игумнов.

"Я хочу подчеркнуть, что в рамках этой акции мы отвечаем за каждую коробку, за каждый килограмм переданного груза. За то, что б он попал к конкретным людям – нуждающимся сирийцам", — добавил он.

Гуманитарный груз был распределен среди тех людей, которые "проживали в других регионах Сирии и сегодня находятся в Дамаске". Они, как заверил представитель РПЦ, не имеют ни жилья, ни питания и "вынуждены целиком жить" на помощь.

"Их в Дамаске, как нам сказали, сегодня около 500 тысяч", — сообщил иеромонах.

Рабочая группа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передаче гуманитарной помощи в Сирию: в июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы (по словам Игумнова, впервые) и в район Хомса. В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.

