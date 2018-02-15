Патриарх: Церковь продолжит миссию в Сирии вместе с другими конфессиями

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Русская православная церковь продолжит гуманитарную миссию в Сирии совместно с представителями других конфессий, в настоящее время есть большой прогресс в достижении мира на территории страны, заявил в четверг на встрече с королем Иордании Абдаллой II патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Сейчас возникает важная тема восстановления Сирии и Ирака. Русская церковь во время военных действий оказывала и сейчас оказывает там значительную гуманитарную помощь. Поскольку в России очень добрые отношения православных с мусульманами и иудеями, мы предложили, чтобы эта помощь на нынешнем этапе осуществлялась совместно, и все имели возможность участвовать в акциях, которые изначально осуществляла только Церковь", — сказал патриарх.

По его мнению, многим уже стало очевидно, что подобная кооперация расширяет возможности помощи и пробуждает большее количество доверия у людей к гуманитарным акциям.

"Мы понимаем, что еще не все закончено в плане борьбы с терроризмом, есть события, которые вызывают тревогу, неожиданные обстрелы, попытки обстрелять религиозные сооружения. Но убеждены, что самый тяжелый этап конфронтации позади и сейчас предстоит большая работа по мирному урегулированию", — добавил предстоятель Русской церкви.

Встреча патриарха с королем Иордании состоялась в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. Построенный как памятник погибшим в Отечественной войне 1812 года, он был взорван при советской власти. "История этого места свидетельствует о нашей непростой истории. Поэтому мы близко к сердцу принимаем трагедии других народов; знаем, что такое войны, что такое руины на месте процветающих городов", — заключил патриарх Кирилл.